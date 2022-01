Village-Neuf : la nageuse handisport Béatrice Hess à la rencontre des élèves de maternelle

A l'approche des JO de Paris 2024, une semaine olympique et paralympique est organisée dans les écoles. A Village-Neuf, dans le Haut-Rhin, Béatrice Hess, figure du handisport est venue à la rencontre des élèves de maternelle de l'école Lina Ritter.

Une belle rencontre ce jeudi matin, entre les écoliers de l'école maternelle Lina Ritter de Village-Neuf et Béatrice Hess. La nageuse a été 26 fois médaillée aux jeux paralympiques, l'un des plus beaux palmarès en handisport.

La ville participe à la semaine Olympique et Paralympique. Elle est labellisée "Terre de Jeux Paris 2024", puisque le complexe sportif "Le Riverhin" a été retenu comme centre de préparation aux Jeux pour trois disciplines olympiques et une paralympique.

Une sensibilisation au handisport

Assis autour de la nageuse alsacienne, les enfants ont pu échanger avec elle. Elle leur a expliqué comment nager quand on est en fauteuil. "Je dépose mon fauteuil au bord de l'eau. Je m’assois sur le rebord de la piscine, je saute dans l'eau. Je nage qu'avec les bras," a raconté la championne olympique.

Les échanges ont été nombreux avec les enfants © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage sur cette rencontre entre les maternelles et Béatrice Hess Copier

Pour Béatrice Hess, cette rencontre est importante pour les enfants, dès le plus jeune âge. "Cela leur permet de rencontrer quelqu'un de différent. Je ne veux plus qu'un enfant soit sur un banc de touche, alors qu'il a un handicap, c'est de l'exclusion. Le sport est vecteur de belles valeurs, tout comme l'olympisme et c'est ça que je veux défendre," précise Béatrice Hess.

Présentation de la médaille d'or aux enfants

Avant cette rencontre, les enfants ont eu une initiation à l'olympisme : l'origine des jeux, la signification de la flamme, comment on la transporte, avec Eric Kueny le responsable des services des sports de la mairie de Village-Neuf.

Les enfants ont pu voir de près une médaille d'or © Radio France - Guillaume Chhum

A la fin du questions-réponses, les enfants ont pu admirer de près une médaille d'or qu'avait apporté Béatrice Hess.

Béatrice Hess souhaite que l'on parle plus du handicap en classe Copier