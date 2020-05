Villedieu-sur-Indre : le maire ne veut pas rouvrir l'école le 11 mai

Le retour à l'école, ce ne sera pas pour tout de suite pour les enfants de Villedieu-sur-Indre. Le maire de la commune, Bernard Gontier, et son successeur, Xavier Elbaz, ont décidé de ne pas rouvrir les établissements scolaires le 11 mai. "Le protocole sanitaire est très lourd à mettre en place. C'est très exigeant. Et se posent de nombreux problèmes sur la garderie du matin, du soir et la cantine. Cela nécessitait de prendre des décisions tout de suite, et cela ne pouvait pas attendre la fin de la semaine" explique Xavier Elbaz. Selon les calculs de l'équipe municipale, seuls 15% des enfants inscrits à l'école devaient effectivement rentrer en classe lundi 11 mai, les autres familles ayant choisi de poursuivre la classe à la maison.

Toutefois, un service minimum sera assuré pour les enfants des personnels soignants, policiers, personnels pénitentiaires par exemple ainsi que pour les enfants dont les deux parents doivent se rendre physiquement sur leur lieu de travail, sur présentation d'une attestation fournie par les employeurs respectifs.