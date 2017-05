A Villefontaine, l’Union européenne expliquée aux lycéens

Elle a elle-même été lycéenne dans cet établissement. Célia Pessaud est retournée au lycée Léonard de Vinci de Villefontaine, ce vendredi 5 mai, pour expliquer aux élèves son travail au sein de la Commission européenne.

L'Union européenne, régulièrement malmenée, et on l'a vu encore au cours de la campagne électorale qui s'achève, est soucieuse de son image. C'est ainsi que des fonctionnaires de l'UE sont invités à retourner dans leur lycée d'origine pour parler de leur métier, dans le cadre du programme « Back to school – Retour à l’école ». Un exercice auquel s'est livrée Célia Pessaud, qui travaille à la Direction Générale Fiscalité et Union douanière à la Commission européenne. Aujourd'hui quadragénaire, elle est retournée hier au lycée Léonard de Vinci de Villefontaine, qu'elle avait quitté bac littéraire en poche en 1990. Elle a pris la parole successivement devant cinq classes de seconde, première et terminale.

Des fonctionnaires polyglottes

Cela commence par un moment de stupeur dans l’assistance, car Célia Pessaud se présente en allemand, puis elle dit quelques mots en anglais. Elle revient bien vite au français pour expliquer que cela montre déjà un peu en quoi consiste son métier. Car les fonctionnaires de l’Union européenne sont polyglottes, et les réunions se font en plusieurs langues. L’un de ses collègues en maîtrise huit. Elle se contente de trois, et à ce propos elle donne un conseil aux élèves : « pour vous décomplexer au niveau des langues : ne soyez jamais inquiets de votre accent. Parce que moi, j’ai toujours été embêtée d’avoir l’accent français en allemand, mais les Allemands ont toujours trouvé ça très charmant ».

Puis elle aborde le fonctionnement des institutions européennes, et donne des exemples précis de ce à quoi peut servir l'Union européenne au quotidien, en citant notamment la fameuse norme CE, « norme de conformité européenne, qui protège vos petits frères ou petites sœurs par exemple, pour vérifier que les jouets ne sont pas dangereux ».

Il y a aussi la possibilité de se faire soigner gratuitement quand on voyage dans l'Union européenne, et ça, les élèves connaissent. Une jeune fille prend la parole pour dire qu’elle comprend maintenant à quoi servait la carte européenne qui avait été exigée lors d’un voyage scolaire. Et que dire de la fin des frais d’itinérance, le surcoût imposé par les opérateurs téléphoniques quand vous utilisez votre portable dans un pays étranger ? L’Union européenne les supprime le mois prochain.

Eurocrate, et fière de l'être

Célia Pessaud fait tomber quelques clichés. Comme quand on dit que les eurocrates sont légion. « Pour toutes les institutions européennes, on est à peu près 30.000. C’est un peu moins que l’administration de la ville de Paris. Mais on gère toute l’Europe ». Elle est fière de son métier, mais souvent elle n'ose pas en parler tant il a mauvaise réputation. Et elle raconte cette anecdote, où, engageant la conversation avec un voyageur dans un train, elle lui confie qu’elle travaille à la Commission européenne. Son interlocuteur s’énerve illico : « Ah, l’Europe, ne m’en parlez pas, d’ailleurs ma femme m’a quitté, c’est la faute de l’Europe ! ».

Devant les élèves de son ancien lycée, Célia Pessaud a pu évoquer tranquillement sa profession et ses convictions européennes. Après sa prestation, la fonctionnaire européenne confie : "Si cinq personnes ont compris le message aujourd'hui, je serai déjà très heureuse".