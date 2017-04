Villefranche-de-Lauragais : l'école désamiantée en présence des enfants, les parents montent au créneau

L'école publique de Villefranche-de-Lauragais, au sud de Toulouse, va entamer le 18 avril de longs travaux de désamiantage et de mise aux normes accessibilité. Faute d'avoir pu délocaliser les classes, les enfants resteront dans l'établissement pendant le chantier. Les familles s'inquiètent.

La colère monte chez les parents de l'école publique de Villefranche-de-Lauragais. Comme dans beaucoup de bâtiments de plus de 20 ans (NDLR : le décret qui interdit l'amiante ne date que de 1996), de l'amiante a été découverte dans l'école Jules Ferry inaugurée en 1973, dans la colle des carrelages précisément. La loi n'oblige pas les collectivités à procéder à des travaux dans ce cas. Mais la mairie a choisi que l'école qui accueille 370 élèves soit désamiantée en même temps que les travaux de mise aux normes d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Tout le monde approuve la nécessité de ces travaux, mais c'est le calendrier qui coince.

►►► Le reportage de Bénédicte Dupont à Villefranche-de-Lauragais

La pétition en ligne lancée début avril a été signée par plus de 400 personnes. - Change.org

Un groupe de parents, indépendants de la fédération de parents d'élèves (FCPE) représentée à Jules Ferry par deux parents, avait commencé à faire signer des pétitions à la main avant de lancer une pétition en ligne autour du 3 avril. Elle a recueilli plus de 400 signatures en moins d'une semaine. Le chantier préparatoire est déjà lancé, les travaux démarreront le mardi 18 avril jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.

Je suis prêt à ne pas mettre mon fils à l'école le 18 avril. On sait que le risque zéro n'existe pas, et je n'ai envie qu'on découvre des pathologies à mon enfant dans dix ou quinze ans. — Jérôme, un papa signataire de la pétition

Benoit Lallemant, délégué FCPE "Pourquoi ne pas plutôt désamianter pendant les vacances d'été ?

La maire tente de tempérer les inquiétudes des familles

Les enfants vont devoir en effet travailler à côté des travaux, pendant deux mois et demi jusqu'aux grandes vacances, et deux mois encore après la rentrée. Outre le désamiantage, les familles ne voient pas comment leurs petits pourront supporter les nuisances sonores. La maire (PS) de Villefranche-de-Lauragais essaie de les rassurer. D'abord, les quatre classes les plus proches du chantier vont être délocalisées dans des Algécos, dans la cour et les opérations de désamiantage seront isolées, inaccessibles et soumises à un système de filtration de l'air permanent.

L'entreprise choisie, agréée par l'Etat, est spécialiste du désamiantage, nous leur faisons entièrement confiance pour que tout soit sécurisée, pour les enfants, le personnel enseignant, le personnel d'entretien et leurs propres agents, évidemment. Le bâtiment sera entièrement confiné et des sondes analyseront les poussières.

Marie-Claude Piquemal-Doumeng, la maire "Les travaux seront complètement confinés"

Les travaux de désamiantage seront confinés, avec un système de filtration permanente, assure la Mairie. © Radio France - Bénédicte Dupont

Quant aux nuisances sonores, la maire ne les nie pas mais assure que les travaux les plus bruyants auront lieu en juillet et en août, en l'absence des enfants. La municipalité avaient envisagé de délocaliser les classes même si selon Marie-Claude Piquemal-Doumeng "_certains enseignants étaient réticent_s". De toute manière, aucune solution de déménagement n'a été retenue : le lycée est occupé par les examens en juin et emmener les enfants jusqu'au boulodrome où auraient pu être installés des préfabriqués n'était pas envisageable, pour des raisons de sécurité.

Nous regrettons que les travaux n'aient pas été expliqués en amont, que les parents n'aient pas été impliqués. On a été mis au courant fin février, c'est tard. Certaines familles ont l'impression de ne pas être informées, cela augmente la suspicion. — Benoit Lallemant, parent d'élève, délégué FCPE

La maire de Villefranche, Marie-Claude Piquemal-Doumeng assure que tout a été prévu pour la sécurité des enfants et des personnels. © Radio France - Bénédicte Dupont

