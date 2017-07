Villeneuve d'Ascq : 35 ans d'enseignement et des milliers de sourires d'enfants pour Muguette

Adieu Monsieur le Professeur ! Vous connaissez la chanson. En cette dernière demi-journée de classe, pour les élèves qui ont cours le samedi, beaucoup d'enseignants qui partent à la retraite vont verser leur petite larme. A Villeneuve d'Ascq, près de Lille, c'est le cas de Muguette Duplouy.

L'heure de la fin de l'école sonne pour les élèves. Pour certains enseignants, c'est la fin d'une carrière. C'est le cas de Muguette Duplouy, 58 ans. Depuis 35 ans, elle est "maîtresse", comme disent les enfants, dans des classes de maternelle, et depuis 25 ans dans la même école, l'école Camus de Villeneuve d'Ascq, près de Lille, dont elle est la directrice depuis sept ans.

Des larmes lors de la kermesse

Il y a une semaine, lors de la fête de l'école, les enfants lui ont fait une surprise : deux "grands" l'ont prise par la main, et lui ont lu un poème. "je me suis mise à pleurer, mes collègues pleuraient" raconte-t-elle. "Un enfant est venu m'embrasser, et ensuite ils sont tous venus, les parents aussi".

35 ans de carrière

Après 35 ans de carrière à l'Education nationale, Muguette Duplouy se souvient toujours de son premier jour. Alors à l'Ecole normale, elle avait été envoyée dans une classe de petits de 2 ans : "je suis revenue chez moi en pleurs, je m'étais fait dépasser par les enfants, ils grimpaient sur les chaises, j'étais incapable de gérer la situation. Je voulais arrêter. Et puis voilà, 35 ans après, je suis encore là".

Aujourd'hui, Muguette accueille même des enfants dont elle a eu les parents en classe. Mais elle se souvient de chacun. Et surtout de ceux qui ont des difficultés, "qui arrivent à se dépasser, et à reprendre confiance en eux". Elle estime que les jeunes enseignants "ont de la chance". "Moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas internet, pas de photocopieuse, j'ai connu la machine à alcool, on décalquait, on découpait, c'était un travail de titan".

ça va être horrible

Ce samedi matin, à 11h30, Muguette fermera la porte de sa classe de grande section de maternelle pour la dernière fois : "ça va être horrible", dit-elle dans un sanglot. Les enfants, eux seront "tristes". Solène, Imran, Laly, Lison, Hugo, sont tous d'accord pour dire que "c'est dommage, parce que c'était une bonne maîtresse. Mais elle doit se reposer parce qu'elle a beaucoup travaillé. Elle va nous manquer". Mais ce n'est qu'un au-revoir, car Muguette habite tout près de l'école, elle a déjà prévu de venir lire des histoires aux enfants régulièrement, à la bibliothèque du quartier, dans l'école, et de s'occuper de l'association de danse.