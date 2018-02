Villetelle, France

C'est aujourd'hui que les parents d' élèves de l'école unique de Villetelle , l'école Georges Benedite , près de Lunel sauront s'ils vont perdre une classe à la prochaine rentrée ...

Ils font partie des 90 fermetures de classes envisagées par le Rectorat dans l'Hérault . La décision va tomber aujourd'hui à l'occasion de la reunion du CDEN ou siègent le préfet les représentants de l' Education nationale les syndicats d'enseignants et représentants des parents d' élèves .

mobilisation mercredi devant l' école Georges Benédite, Villetelle © Radio France - Pascale Viktory

A Villetelle, c'est tout le village de 1500 habitants qui est mobilisé , des banderoles partout dans le village, un rassemblement d'une centaine de parents, de grands parents aussi et d’élus a eu lieu mercredi devant l'école , l' école est fermée ce vendredi : les enseignants sont en grève , et les parents ont prévu de participer au rassemblement devant la Préfecture à Montpellier .

" L'école à ce jour compte 6 classes, de la maternelle au CM2, pour 133 élèves. "En perdre une entraînerait une classe à trois niveaux," déplore Magalie, maman de deux élèves et elle s'interroge : "quelque part, la ruralité est sacrifiée au profit des grandes villes et des quartiers difficiles, il y a un équilibre à trouver ."

Jean Pierre Navas, le maire de Villetelle fait valoir les 71 permis de construire validés par la mairie et qui vont se traduire par des inscriptions de nouveaux élèves à l'école :" on demande qu'ils en tiennent compte, on n'est pas là pour induire l' Académie en erreur, qu'ils viennent voir, voir que le village se construit ."

Selon nos informations, le cas de Villetelle est en bonne voie .