Vincennes : des collégiens, des maternelles et des enfants d'une crèche contraints de déménager pour cause de pollution

Un collège, une crèche et une cantine scolaire de Vincennes, dans le Val-de-Marne, se voient contraints de fermer leurs portes la semaine prochaine et d'être évacués après la découverte de polluants dans l'air intérieur des bâtiments.

Le collège Saint-Exupéry de Vincennes (Val-de-Marne) et le bâtiment mitoyen qui accueille la crèche Liberté, le relais d'assistante maternelle, la ludothèque et la cantine des 290 enfants de l'école maternelle du Nord voisine vont fermer leurs portes la semaine prochaine au nom du principe de précaution.

En effet, la présence de solvants chlorés a été repérée dans l'air intérieur des bâtiments cet été à l'occasion d'études préalables à des travaux de réhabilitation du collège. Ces polluants proviennent des sols et des sous-sols car le terrain sur lequel ont été construits la partie récente du collège et l'autre bâtiment qui accueille la crèche, la ludothèque, le relais d'assistante maternelle et la cantine de l'école maternelle abritait jusque dans les années 1970 une usine de fabrication de pièces de métaux. Ces solvants datent donc de cette activité industrielle.

Les solvants retrouvés sont liés à l'activité d'une ancienne usine fermée dans les années 1970

Des analyses complémentaires ont été demandées par le Conseil départemental et la Ville de Vincennes à l'Agence régionale de santé (ARS) et les résultats arrivés en fin de semaine dernière ont conclu qu'ils n'y avait "pas d'urgence sanitaire" mais que par "précaution" il était préférable de fermer les "espaces impactés".

Des parents d'élèves du collège Saint-Exupéry de Vincennes opposés au déménagement ont déployés des banderoles © Radio France - Bénédicte Robin

Délocalisation du collège à une dizaine de kilomètres

De fait, la Préfecture du Val-de-Marne et le Conseil départemental ont fait savoir ce lundi aux élèves et à leurs parents que le collège Saint-Exupéry fermerait ses portes mardi soir (21 novembre) prochain après les cours et à partir du lundi 27 novembre, les 650 élèves se rendront à l'ancien collège Gustave-Monod de Vitry-sur-Seine, actuellement vide, et situé à une dizaine de kilomètres. Le Conseil départemental a annoncé qu'il affrèterait des cars pour transporter les collégiens matin et soir et précise que l'Académie doit travailler avec les équipes enseignantes à une modification des emplois du temps des élèves.

Un nouveau changement de collège à la rentrée de janvier

Cette situation durera un mois jusqu'aux vacances de Noël. A la rentrée de janvier, les collégiens déménageront à nouveau, cette fois pour l'ancien collège Camille Pissaro de Saint-Maur-des-Fossés que les actuels collégiens devraient avoir quittés d'ici là puisqu'eux-mêmes déménagent dans de nouveaux locaux. Cette solution doit durer jusqu'à la fin de l'année scolaire. Un collège "modulaire", à savoir en pré-fabriqués doit être construit, à Vincennes, afin d'accueillir les élèves à la rentrée de septembre 2018, en attendant les travaux de dépollution du site.

Des parents mobilisés contre le déménagement du collège Saint-Exupéry de Vincennes © Radio France - Bénédicte Robin

La solution proposée par le département inquiète les parents d'élèves. Les représentants, FCPE et PEEP, ont exprimé, par un communiqué, leur opposition à la solution de délocalisation vers les deux établissements qu'ils jugent "inacceptable" et demandent : "La communication immédiate des résultats des analyses et l'accélération de la procédure de mise en place d'un collège provisoire à Vincennes pour la rentrée des classes dès janvier 2018."

Dans le même temps, des parents d'élèves ont déployé des banderoles sur les grilles du collège et installé des tables et des chaises devant l'établissement pour mobiliser sur le sujet.

Une réunion d'information est organisée ce mercredi soir par le Conseil départemental du Val-de-Marne avec les parents d'élèves.

La Mairie a décidé la fermeture du bâtiment dont elle a la charge dès ce lundi 20 novembre

En ce qui concerne, le bâtiment dont la ville à la charge, sa fermeture est prévue dès ce lundi 20 novembre et la mairie a annoncé les délocalisations suivantes :

• 30 des 32 enfants de la crèche iront donc à l'Espace Pierre-Souweine (70 rue Fontenay), les deux autres iront à la crèche Aubert, plus proches de chez eux explique la mairie.

Les 290 élèves de l'école maternelle du nord devront changer de lieu pour la cantine © Radio France - Bénédicte Robin

• Les 290 élèves de l'école maternelle nord pourront avoir un service de restauration pour le déjeuner également à l'Espace Pierre-Souweine, situé à une centaine de mètres de l'établissement.

• La ludothèque sera transférée dans des locaux situés derrière le centre Georges Pompidou.

• Le relais d'assistante maternelle sera délocalisée au Carré, (1 rue de l'égalité).