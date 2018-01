Toulouse, France

"On va mettre un stop à ça"

Jean-Michel Blanquer a reçu lundi le rapport des inspecteurs généraux qu'il avait envoyé à Galliéni : "je suis profondément scandalisé, c'est une situation inacceptable".

Le ministre de l'Education nationale envoie une nouvelle équipe dirigeante "dès ce matin". "La force doit être du côté du droit" martèle Jean-Michel Blanquer qui précise qu'une "petite minorité de quelques dizaines de personnes a fait la loi. On n'a pas assez imposé les règles".

L'interview du ministère de l'Education nationale ce matin chez nos confrères d'Europe 1

"Un lycée en état de guerre"

L'hebdomadaire L'Express consacre six pages au lycée professionnel toulousain et sa Une sans ambiguïté : "Un lycée en état de guerre". L'établissement est pour lui le symbôle d'une République qui "abandonne ses missions". Le magazine publie le rapport du comité d'hygiène et de sécurité de l'Académie on y lit que : 60 à 80 élèves sont en suivi judiciaire , certains en possession d'armes. 95% des élèves et des personnels interrogés pour ce rapport ont été à un moment victimes de violence, des filles qui rasent les murs... Et un rectorat aux abonnés absents toujours selon L'Express. Une situation que les personnels de Gallieni dénoncent depuis plusieurs semaines et que nous avions déjà évoqué sur France Bleu Occitanie.