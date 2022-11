Violences au lycée Jaume de Pierrelatte : journée blanche à l'appel des parents d'élèves

Les parents d'élèves et les professeurs du lycée Jaume, à Pierrelatte, sont unis et ne souhaitent pas la reprise des cours ce mardi 22 novembre. La grève a débuté suite à de multiples dégradations et violences de la part d'un groupe d'élèves perturbateurs . Les associations de parents d'élèves, FCPE et APEEP, ont fait circuler un message appelant les parents à ne pas envoyer leurs enfants en cours, pour demander au Rectorat plus de moyens et un lycée sécurisé. L'équipe enseignante a rencontré le directeur académique hier, le mouvement de grève entamé vendredi dernier devrait cesser mercredi ou jeudi.

"Tant que les élèves continueront à aller au lycée, la Rectrice ne donnera pas les moyens supplémentaires pour régler ce problème de l'insécurité". Cet extrait du message envoyé par les associations de parents d'élèves prouve bien que la situation n'est pas réglée au lycée Jaume. L'équipe FCPE réclame notamment "plus de surveillants qualifiés, de salles adéquates", ce qui fait écho aux demandes des professeurs : 2 CPE supplémentaires et 4 ADE (assistants d'éducation, ce que la FCPE appelle "surveillants qualifiés"). Jointe par téléphone, la déléguée FCPE assure que cet appel à la journée blanche sera renouvelée jusqu'à ce que le Rectorat débloque des moyens. "On ne peut pas renvoyer nos enfants à l'école tant qu'il y a de l'insécurité", dit Mme Delpapa.