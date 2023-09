Violences urbaines : à Mont-Saint-Martin, l'espoir d'une rentrée "apaisée" après l'incendie de l'école Iehlen

Deux mois plus tard, il n'a rien oublié de cette nuit-là, quand l'école Albert-Iehlen s'est embrasée à Mont-Saint-Martin, dans le Pays-Haut, dans la nuit du 13 au 14 juillet . "On a eu un incendie dans le couloir d'entrée, qui a été jusqu'à fondre la porte en aluminium", explique Gilles Zell, directeur des services techniques de la ville. "L'incendie s'est propagé dans tout le rez-de-chaussée, tous les étages ont été touchés par les suies."

ⓘ Publicité

Dès le lendemain, les travaux sont lancés. Il faut tout refaire au rez-de-chaussée et décontaminer les salles sur trois étages avec un objectif : être prêt à rouvrir l'école ce lundi 4 septembre. Gilles Zell a fait une croix sur ses vacances d'été. "C'est un détail par rapport à l'intérêt du service public", affirme-t-il. "On est dans un quartier de politique de la ville, et il est important que les gamins soient reçus à l'école dès le premier jour." Le pari est tenu : les 230 élèves ont commencé leur rentrée ce lundi.

"C'est une aberration"

Au centre commercial juste à côté, il reste quelques voitures calcinées sur un parking en contrebas. "Quand mes enfants ont vu l'école brûler, ça les a déjà traumatisés. C'était affreux", confie Mina, mère de trois élèves scolarisés du CP au CM1. "S'il reste encore toutes ces séquelles, je pense que ça va continuer de les traumatiser. J'espère que ce sera une rentrée apaisée. On est très bien à Mont-Saint-Martin, on a de bonnes écoles, donc j'espère vraiment que tout se passera bien. On sera tous là pour soutenir la directrice et les enseignants."

"Tous les travaux ne sont pas totalement terminés, mais l'objectif est d'accueillir les gamins dans des conditions correctes et acceptables", reconnait Gilles Zell. "C'est une aberration de s'en prendre à cette école, elle est destinée à éduquer les gamins du quartier de politique de la ville, qui ont des besoins réels. Après, il faut se dire que l'incendie, c'est une minorité d'émeutiers, a priori cinq ou six. Ce qu'ils ont cassé, c'est leur patrimoine. Tout ça leur appartient, à eux ou à leurs parents."

Les travaux dans l'école Albert-Iehlen devraient reprendre pendant les vacances de la Toussaint.