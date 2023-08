Violences urbaines : l'école Louise Michel d'Héricourt pourra rouvrir à la rentrée

Les traces des émeutes sont toujours visibles, dans le quartier des Chenevières, à Héricourt en Haute-Saône. Des marques de brûlures au sol, là où des poubelles ont été incendiées début juillet, après la mort du jeune Nahel à Nanterre. Des traces visibles aussi sur l'un des établissements scolaires du quartier : l'école maternelle Louise Michel, cible de projectiles et partiellement incendiée le 30 juillet dernier.

Deux mois plus tard, la trace d'un pavé jeté sur une vitre de l'école est toujours là. Vu de l'extérieur, donc, rien n'a vraiment changé en deux mois de vacances scolaires. Et pour cause, les travaux dans la salle de motricité, pièce ravagée par les flammes , n'ont pas pu commencer.

300.000 euros de dégâts

"Les expertises d'assurances, ça ne va jamais très vite, malgré les consignes données par l'État d'accélérer les procédures", constate Fernand Burkhalter, le maire d'Héricourt. "L'été, il fallait s'assurer que les assurances prennent en compte l'ensemble des dégâts matériels, qui sont de l'ordre de 300.000 euros, et puis que l'État apporte sa contribution."

Ces démarches sont encore en cours, précise le maire de la commune. Une visite d'expertise est prévue le 14 septembre. Avant cette date, les travaux ne peuvent pas commencer. "Et pour des travaux comme ceux-là, il faut compter plusieurs mois", ajoute l'élu. Mais le chantier dans la salle de motricité pourra se dérouler pendant l'année scolaire, en parallèle de l'accueil des élèves.

Décontamination en cours

En attendant la remise en état de cette salle, noire de suie après l'incendie, les enfants pourront profiter de la seconde salle de motricité de l'établissement scolaire. "La rentrée se passera normalement", assure Fernand Burkhalter. Il a tout de même fallu s'activer cet été, pour rendre les lieux accueillants, notamment en nettoyant tous les jouets recouverts de suie. "Les travaux de nettoyage c'est fait, la décontamination est en cours", déclare l'élu qui rencontrera la directrice de l'école ce mardi pour préparer la rentrée.