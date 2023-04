Visite annulée de Carole Grandjean à Toulouse, les regrets des syndicats enseignants des lycées professionels

Carole Grandjean devait venir au lycée Galliéni, secteur Croix-de-Pierre et au lycée hôtelier, près du Zénith. Tout était prévu pour la visite de la ministre déléguée, avant son annulation hier vers 20h. Le contexte politique et social, à 70 kilomètres du camp des anti-A69, ne se prête sans doute pas à des visites ministérielles. L'ancienne députée de Meurthe-et-Moselle devait parler de la réforme des lycées professionnels, un chantier considéré comme prioritaire par Emmanuel Macron qui en a parlé mardi.

Externalisation de l'enseignement professionel

Les syndicats avaient prévu un rassemblement à 11h devant le lycée hôtelier. Nicolas Tournier, délégué du Snetaa-FO, syndicat de l'enseignement professionnel et lui-même professeur au lycée Galliéni, regrette de ne pas avoir rencontré la ministre. "En interne, il n'y avait pas de casserole, nous avions prévu un accueil républicain pour faire passer des messages de façon courtoise."

Le Snetaa-FO souhaitait évoquer avec la ministre l'annonce d 'Emmanuel Macron jeudi sur les augmentations de salaires. "Pour nous, il faut une revalorisation du point d'indice et pas comme il le dit -travailler plus pour gagner plus-", regrette le professeur de construction mécanique.

Quant à la réforme des lycées professionnels voulue par le gouvernement, "c'est une privatisation de l'enseignement professionnel", selon Nicolas Tournier. "On va donner moins aux gamins qui en ont le plus besoin avce la suppression du lycée professionnel finalement, on externalise trop."

L'Occitanie compte environ 70 lycées professionnels et 15.000 élèves.