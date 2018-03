C'est l’événement de ces deux prochains jours en Touraine. Ce mercredi et jeudi, le président de la république Emmanuel Macron est en visite officielle, une visite placée sous le signe de l'apprentissage et de l'éducation. Il sera ce mercredi après-midi à Tours-Nord pour inaugurer le centre de formation d'apprentis des Compagnons du Devoir. Il se rendra ensuite à l'hôtel de ville où il rencontrera le maire Christophe Bouchet. Une rencontre républicaine au cours de laquelle le maire de Tours a prévu de parler du partenariat entre Tours Métropole et l'Etat..... A cette occasion, Emmanuel Macron recevra un cadeau de la ville de Tours, sans doute un ouvrage de Honoré de Balzac, l'écrivain emblématique de la Touraine cher au maire de Tours. Puis le président de la République clôturera cette première journée par un dîner au CFA de Tours.

350 apprentis sont formés chaque année chez les Compagnons du Devoir de Tours

Alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi les Compagnons du Devoir de Tours? Sans doute parce que les Compagnons sont le symbole de la réussite de l'apprentissage. En témoigne ce formidable nouvel outil de travail que le président de la république vient inaugurer, au 25, de la rue de Franche Comté. Les Compagnons du Devoir ont reconstruit leur ancien centre de formation comme l'explique Manon Chaillot, la prévôt, autrement dit la directrice du centre. Tous les anciens ateliers ont été démolis. En terme de qualité de formation, on était pas forcément à la page. Donc on a doublé la surface, ce qui nous permet d'avoir des formations de meilleures qualité avec un équipement complètement neuf. Cela représente 5.500 m2 de surface contre 2.500 auparavant.

Les entreprises viennent chercher nos jeunes et pas l'inverse à l'issue de leur formation

A Tours, les Compagnons du Devoir forment chaque année 350 apprentis en alternance : du CAP à la licence professionnelle, des métiers du bâtiment, de l'industrie, de la restauration, à la cordonnerie, la tapisserie, ou la menuiserie. Les débouchés sont exceptionnels selon la prévôt, Manon Chaillot. Quelqu'un qui achève complètement un parcours, c'est l'entreprise qui va aller le chercher. On a aucun souci pour faire embaucher nos jeunes. On peut entrer dans les Compagnons du Devoir entre 15 et 25 ans. A Tours, la venue d'Emmanuel Macron est ressentie ici comme une récompense et un honneur. Surtout à l'approche des portes ouvertes qui se déroulent en fin de semaine, les 16 et 17 mars. On est très fier. C'est très valorisant pour le compagnonnage et pour nos métiers.