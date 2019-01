Visite de Jean-Michel Blanquer à Die : les gilets jaunes ratent le ministre

Die, France

Le ministre de l'éducation nationale n'aura pas croisé les gilets jaunes à son arrivée au collège-lycée du Diois. Jean-Michel Blanquer est arrivé avant la quinzaine de gilets jaunes qui comptaient l'interpeller.

Le ministre de l'Education Nationale @jmblanquer prend le petit déjeuner avec les internes du collège-lycée de #Die#Drômepic.twitter.com/Ji4hNx3qff — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) January 11, 2019

Le ministre a débuté par un petit-déjeuner en présence de cinq lycéens. Il doit ensuite rencontrer des professeurs de l'établissement. La suite de sa visite se fera à Sainte-Croix, à l'école à classe unique du village, et à Chabeuil au collège Seignobos. Le ministre en charge des collectivités territoriales Sébastien Lecornu qui l'accompagnait jeudi dans les Hautes-Alpes a lui annulé sa visite dans la Drôme à la dernière minute. Il est finalement rentré à Paris pour préparer le grand débat national.

Nous voulons responsabiliser les parents face à la violence scolaire - Jean-Michel Blanquer

Avant cette visite, Jean-Michel Blanquer était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche ce vendredi matin. Il nous a confirmé que la suppression des allocations pour les parents des élèves violents était une mesure en réflexion, "parmi d'autres".

"Ce qui est certain, c'est que nous voulons une responsabilisation des familles et selon un système qui doit être juste et efficace. J'entends beaucoup de gens faire beaucoup de commentaires mais c'est avec ce type d'attitude qu'on a eu le statu-quo et qu'on s'accommode de violences inacceptables". Jean-Michel Blanquer présentera son plan contre les violences scolaires à la fin du mois.