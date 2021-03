Visitons l'Ecole des Métiers Dijon Métropole !

L'École des Métiers - Dijon Métropole, c'est le centre de formation en alternance pour l'excellence professionnelle en Bourgogne Franche-Comté, elle propose une offre de formations dans des domaines variés et accompagne ses étudiants vers des métiers qui recrutent.

Rencontre avec des dirigeants, enseignants et étudiants de l'Ecole des Métiers Dijon-Métropole de Longvic.

Présentation de l'Ecole des Métiers Copier

Monsieur Alain TOMCZAK, Directeur Général de l'EDM Dijon Métropole © Radio France - Caroline PAUL

Après les extérieurs, direction l'amphithéâtre...

En période de COVID, comment ça se passe pour les métiers du Service en Hôtellerie et en Restauration ? Copier

Audrey Clusel, enseignante en service en Hôtellerie et Restauration © Radio France - Caroline PAUL

Parlons des métiers de bouche ! Copier

Denis MANTEL, enseignant en Cuisine et Chloé JEANGERARD, enseignante en Pâtisserie © Radio France - Caroline PAUL

Petit détour gourmand par la Boutique d'Application !

Viennoiseries et Chocolats de Pâques, des créations réalisées par les étudiants de l'EDM Dijon Métropole © Radio France - Caroline

Un secteur toujours porteur : la Vente ! Copier

Changement de décor, on s'arrête au "Good to go", l'Espace de vie de l'Ecole des Métiers Dijon-Métropole.

Cyndie Rousseau, coordinatrice pédagogique à l'EDM Dijon-Métropole © Radio France - Caroline PAUL

La couture, la fleuristerie, des domaines qui attirent... Copier

Dernier arrêt : au soleil, dans la cour !

Benoit Brilliard, Responsable Pôle Développement et Shas Alkasim, futur fleuriste professionnel ! © Radio France - Caroline PAUL

La formation en alternance, c'est un atout ? Copier

Sophie Cambillard, Chargée d'accompagnement OPERA à l'EDM Dijon Métropole © Radio France - Caroline PAUL

Pour en savoir plus :

Ecole des Métiers Dijon-Métropole - 1 Chemin de la Noue à Longvic - 03 80 68 48 80.