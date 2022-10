"Vite un prof", l’appli nîmoise pour une aide au devoir en un clic

L’application « Vite un prof » doit probablement son existence à… une pizza ! C’est en en commandant une que Sacha Lehmany et son ami, Grégory Hissiger, l’ont imaginée. "On était en train de s’arracher les cheveux sur un cours et comme notre pizza est arrivée en 5 minutes, on a eu le déclic", explique Sacha, qui en rigole encore sur France Bleu Gard Lozère, ce lundi matin.

Le concept de l’appli est simple : aider un élève à résoudre un problème ou éclaircir un point d’une leçon en quelques minutes seulement. "En 10 minutes, vous devriez avoir un enseignant disponible", indique Sacha Lehmany. Pour pouvoir utiliser "Vite un prof", il suffit de s’inscrire, de renseigner son niveau scolaire et d’acheter un ou plusieurs cours.

Au total, environ 500 enseignants collaborent avec l’application nîmoise. "Soit ils sont titulaires du CAPES ou diplômé d’une grande école, soit ils sont encore étudiants dans ce type d’établissements. Pour les sélectionner, nous les soumettons à un questionnaire", détaille l’intéressé.

Les heureux élus sont ensuite directement rémunérés, via "Vite un prof", après avoir dispensé un cours.

