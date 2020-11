INFO FRANCE BLEU - Les élèves de 4ème et de 3ème à mi-temps au collège Gérard de Nerval de Vitré

Les enseignants du collège Gérard de Nerval à Vitré (Ille-et-Vilaine) ont rendez-vous lundi 16 novembre pour préparer cette solution. Les élèves de 4ème et de 3ème auront cours à moitié en classe et à moitié à distance, avec des devoirs à la maison. Des parents d'élèves appréhendent ce rythme.

La solution ne concerne que les élèves de 4ème et de 3ème, ceux de 6ème et de 5ème restent en présentiel à plein temps.

Alors que 70 lycées ont déjà validé un mélange de cours en distanciel et en présentiel auprès du rectorat de Rennes, le collège Gérard de Nerval sera le premier du département à l'appliquer pour les élèves de 4ème et de 3ème. Vendredi 13 novembre, les enseignants ont reçu une invitation à une réunion, qui aura lieu le lundi 16 novembre, pour préparer cette solution.

Une première en France pour un collège ?

Les élèves de 4ème et de 3ème auront alors cours par demi-groupe : la moitié du temps, ils seront en classe avec un emploi du temps classique. L'autre moitié, ils seront à la maison avec des devoirs. Cette solution sera appliquée à un collège pour la première fois en France selon le syndicat SNES-FSU Bretagne.

Contacté, le rectorat de Rennes n'a pas souhaité confirmer cette information. Il indique cependant que la demande du collège Gérard de Nerval est à l'étude, avec une validation possible en début de semaine prochaine. D'autres établissements pourraient se voir accorder la même solution. Les deux critères retenus sont les effectifs d'élèves mais également la configuration des bâtiments.

Un enseignant demande des allègements de programme

Le collège de 760 élèves avait donc déposé une demande. "C'était une attente de notre côté puisque dans l'établissement, nous étions en très grande difficulté depuis le début de la semaine avec le protocole sanitaire renforcé, explique Thomas Hardy, professeur de physique-chimie au lycée Gérard de Nerval de Vitré. C'est un premier pas vers un meilleur respect du protocole sanitaire."

Le professeur craint cependant que ce dispositif crée une charge supplémentaire de travail. "On ne veut pas que ça occasionne beaucoup plus de travail pour les collègues. On les oblige à faire cours à la fois en présentiel et en distanciel. Cette décision suppose forcément qu'il y ait des allègements de programme parce que si on a que la moitié de la classe, on fera le programme deux fois moins vite."

Des parents d'élèves espèrent des moitiés de semaine

Cetains parents d'élèves accueillent la nouvelle avec appréhension. "Je comprends cette décision, car il n'est pas facile de faire appliquer le protocole sanitaire, mais d'un autre côté, j'aimerais que l'on continue le présentiel aussi longtemps que possible, commente la maman d'une élève de 4ème au collège Gérard de Nerval. Quitte à envisager, si les cas se multiplient, cette solution... mais en dernier ressort."

Au déconfinement, il y a eu une démobilisation complète de ma fille, en 4ème aujourd'hui"

Cette parent d'élève garde en souvenir le casse-tête des cours au déconfinement, au printemps dernier : "La présence au collège était très espacée, au départ on était partis pour une semaine sur deux, puis deux jours tous les quinze jours, et là j'ai eu une démobilisation complète de la part de ma fille. Je sais qu'elle n'est pas chaude pour que ça recommence... En plus il y a eu des problèmes logisitiques : par exemple, il fallait imprimer les feuilles alors que nous n'avons pas d'imprimantes."

C'était déjà compliqué lors du premier confinement, je n'ai pas internet chez moi, ils envoyaient les cours par courrier mais on les recevait quinze jours après"

Elle espère que le rythme adopté sera celui d'"une moitié de semaine" afin que sa fille "y soit toutes les semaines et que la période à la maison, qui peut être difficile à vivre, soit moins longue." Une autre maman, qui vit seule avec sa fille, espère également ce rythme : "Je travaille à l'usine, donc les journées vont être longues si je finis à 22H et qu'elle est toute seule à la maison toute la semaine. C'était déjà compliqué lors du premier confinement, car je n'ai pas internet chez moi, ils envoyaient les cours par courrier mais on les recevait quinze jours après... et je suis toute seule avec ma fille, ça va être galère !"

Lors du premier confinement, sa fille, également en 4ème dans le collège Gérard de Nerval avait eu de grandes difficultés à suivre les cours : "Il y a eu un manque de suivi, on ne pouvait pas envoyer les devoirs, et heureusement qu'il y avait sa copine pour l'aider par message car elle n'avait pas encore internet sur son téléphone à ce moment-là."