Vivez la rentrée scolaire sur France Bleu Bourgogne

L'odeur du cartable tout neuf ou de la vieille trousse en cuir. Les habits que l'on aura soigneusement choisi la veille. Le plaisir de retrouver les copains et les copines, l'appréhension parfois de changer d'école ou d'établissement. L'excitation d'une nouvelle année qui débute : ce jour de la rentrée décidément reste un grand moment pour les enfants, les ados et leurs parents.

Ce lundi 4 septembre, on souhaite un bon réveil et plein de bonheur pour les 44.867 éleves de la maternelle au CM2 en Côte d'Or qui font leur rentrée en école publique ou privée

Dans le secondaire, ils sont 43.172 de la 6° à la Terminale (public et privé également). Dans beaucoup de collèges, certains veinards peuvent faire la grasse mat' et laissent les 6° faire seuls leur pré -rentrée

On souhaite aussi plein d'envie et de courage à tous les professeurs. Pour cette rentrée, aucun poste vacant , il y aura bien un enseignant devant chaque classe en Côte-d'Or et dans toute l'académie de Dijon (Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Yonne et Nièvre)

On fait le chemin de l'école

France Bleu Bourgogne prend aussi son cartable : Tout au long de notre "6-9" ce lundi 4 septembre, on va accompagner Yzia qui fait sa rentrée en CM1 à l'école Dampierre de Dijon. Aux côtés de notre reporter Pauline Boudier, elle nous confiera ses sentiments sur ce jour si particulier.

A 7h45, on reçoit "le prof des profs" : Nous serons avec Pierre N'Gahane, le recteur d'académie est notre invité sur France Bleu Bourgogne.

Et on veut entendre vos souvenirs

Et vous ? Racontez nous vos souvenirs de rentrée : les pires et les meilleures anecdotes ! Vous étiez du genre pressés de retourner à l'école ou au contraire à y aller en traînant des pieds ? On attend vos appels au 03 80 42 15 15 pour partager ces émotions sur ce jour qui nous a tous marqués.

Bonne rentrée sur France Bleu Bourgogne !