Voilà les départements de l'ex Midi-Pyrénées où les élèves de primaire pourront tomber le masque en classe

Le gouvernement avait annoncé que l'obligation du port du masque dans les écoles primaires sera levée à partir du lundi 4 octobre dans les départements où le taux d'incidence du Covid serait inférieur à 50 pour 100.000 habitants. La liste des départements non concernés est publié ce jeudi matin au Journal officiel. Dans 54 départements -dont tous ceux d'Île-de-France et les 5 principaux en outre-mer-, les élèves devront donc continuer à porter le masque en classe, et les jauges dans les établissements recevant du public ne seront pas levées. A l'inverse, 47 départements vont pouvoir lever ces restrictions, soit 6 de plus que lors de l'annonce du gouvernement la semaine dernière.

Voici la liste des départements où les élèves pourront enlever le masque en primaire et où les jauges seront levées dans les établissement recevant du public le 4 octobre :

Aveyron

Gers

Tarn

Tarn-et-Garonne

L'obligation n'est pas levée pour le Lot, l'Ariège, la Haute-Garonne, et les Hautes-Pyrénées.