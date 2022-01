Vos lunettes à moitié prix au magasin du BTS Optique du lycée de Val-de-Reuil

Le magasin d'optique du lycée Marc Bloch de Val-de-Reuil, c'est comme les restaurants d'application des lycées hôteliers : "Ça marche comme une boutique normale, n'importe quel client peut venir acheter" avance Juliette Meauzoone, étudiante en deuxième année de BTS optique, "si vous avez une ordonnance, on l'analyse, on voit pour un choix de monture, sauf que c'est des élèves qui sont en train d'apprendre". Les étudiants, surtout des jeunes femmes, réalisent tout de A à Z, de l’accueil des clients jusqu'à la réalisation des verres.

On choisit la monture, on commande les verres, on les réalise et on fait des examens de vue si besoin - Juliette Meauzonne

Les verres de lunettes sont conçus dans la partie atelier du magasin d'optique © Radio France - Laurent Philippot

"On fait tout de A à Z" explique Juliette Meauzonne, en deuxième année de BTS Copier

Le service est le même qu'en boutique traditionnelle, mais comme "on n'a pas de charges, on n'a pas de profit à faire, les prix sont moins chers de 50% par rapport à un magasin classique" détaille Valérie Sauvage, une des quatre enseignants qui assurent la partie technique de la formation et opticienne à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton.

Jeanne, élève de seconde, est venue faire tester sa vue. Elle devra changer de verres. © Radio France - Laurent Philippot

Une boutique encore peu connue

Jusqu'à présent, le lycée ne faisait pas trop de publicité pour son magasin d'optique, que les étudiants ont cette année choisi d'appeler La p'tite taupe. Mais l'arrivée d'une nouvelle cheffe d'établissement a changé la donne : "Il faut valoriser cette formation et les enseignants de cette formation. Il n'y a pas de concurrence avec les boutiques du coin. Ce sont des étudiants apprentis qui ont besoin de vivre des situations réelles" justifie Hoa Phphuong, la proviseure du lycée Marc Bloch.

Les étudiants du BTS Optique alternent cours théoriques et pratiques © Radio France - Laurent Philippot

Pour l'instant, le magasin réalise une vingtaine de ventes par an, essentiellement à des professeurs et des élèves du lycée. Les 280 montures en stock sont renouvelées chaque année. Le magasin ouvert à tous, tous les vendredis matin de 8h00 à 12h00 en période scolaire.

ÉCOUTEZ - Le reportage de France Bleu Normandie au magasin du BTS Optique du lycée Marc Bloch de Val-de-Reuil Copier

Des portes ouvertes sont organisées samedi 29 janvier au lycée Marc Bloch pour découvrir le BTS Optique.