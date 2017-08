Vosges : une garderie payante à la place des activités périscolaires à Saint-Nabord

Pas de retour à la semaine de quatre jours ni d'activités périscolaires à la rentrée dans les écoles de Saint-Nabord. Entre le refus de la direction académique et le mécontentement des parents, la municipalité proposera une garderie payante à 15h30 à partir de septembre.

C'est une décision qui fait polémique chez les parents d'élèves de Saint-Nabord près de Remiremont dans les Vosges. Celle de la municipalité de proposer à partir de la rentrée une garderie payante à partir de 15h30 à la place des nouvelles activités périscolaires en place depuis deux ans.

Pas de consensus dans la commune

Le feuilleton démarre en fin d'année scolaire quand la mairie sonde parents et enseignants sur le retour ou non à la semaine de quatre jours rendu possible par le gouvernement. Problème : les deux groupes scolaires de la commune ne sont pas sur la même longueur d'ondes. L'un souhaite le retour à la semaine de quatre jours comme la majorité municipale et l'autre non. Alors, la direction académique décide de maintenir le statu quo : quatre jours et demi de classe.

Seulement voilà, la municipalité reçoit depuis deux ans des mails de mécontentement de parents d'élèves pas satisfaits par les activités proposés aux enfants. Patricia Douche, élue en charge des affaires scolaires, propose donc la suppression pure et simple des NAP et la mise en place d'une garderie payante (un euro de l'heure) dès 15h30 :

Les NAP n'ont pas donné satisfaction aux parents [...] Ce n'est pas parce qu'on était mécontents de la réaction des parents mais il faut savoir se remettre en cause aussi."

Des enfants "perdants sur tous les tableaux"

Cette décision passe mal auprès de certains parents d'élèves comme Caroline Pinot. Ses deux enfants sont scolarisés à Saint-Nabord et pour elle, ils seront perdants sur tous les tableaux :

Finalement, la semaine de quatre jours et demi est maintenue. Les enfants continueront à se lever le mercredi matin. Et puis, il n'y aura pas de compensation. On ne peut pas dire qu'il y ait un intérêt éducatif derrière."

C'est un sentiment de gâchis qui domine chez cette maman : un avis partagé à la municipalité qui aurait voulu repasser à la semaine de quatre et qui ne comprend pas le refus de l'Education nationale.