"Vous aussi vous étiez chauds !" : à Brumath, un clip de collégiens contre le harcèlement scolaire

Le clip a été réalisé dans le cadre du concours national "Non au harcèlement".

"Regardez comment on fait rire les autres." La vidéo commence comme ça. Un élève, joué par Mathéo, incite ses camarades à embêter Marie. Voler son sac, l'enfermer dans les toilettes, l'insulter, la moquer. Les harceleurs poussent l'adolescente à bout. Jusqu'au suicide. L'initiative résonne d'autant plus que le tournage a eu lieu juste après la mort de Lucas, 13 ans.

"L'objectif n'est pas de faire un focus sur la victime, même si on la voit dans la vidéo, explique Michel Hartmann, conseillère principale d'éducation (CPE) et coordinatrice du projet. On voulait faire comprendre aux élèves ce qui pouvait motiver un harceleur."

Meneurs et effet de groupe

Entre la Toussaint 2022 et les vacances de Noël, la classe a planché sur la vidéo , présentée fin janvier au prix "Non au harcèlement" , qui sera remis par le ministère de l'Education nationale fin mai 2023. "Tout a commencé lors de la Journée contre le harcèlement scolaire [le 10 novembre 2022, NDLR], ils ont découvert des clips de harceleurs repentis", poursuit la CPE.

Une manière de faire connaître les différents profils de harceleurs, notamment les "meneurs", initiateurs des mouvements et les "suiveurs", qui attendent la bonne occasion. "Les meneurs peuvent avoir un problème d'image de soi et ont besoin du regard des autres. Derrière, on sait très bien qu'il y a un effet de masse, de groupe." L'idée était aussi de provoquer une remise en question chez les élèves, pour qu'ils se demandent s'ils se retrouvaient dans l'un des profils.

"Le but de mon personnage, c'est de se faire remarquer pour se faire des amis en disant des insultes ou en poussant les autres ", décrit Mathéo. Dans la scène finale, toute la classe se tourne vers lui pour le conspuer. Alors il se défend comme il peut : "vous aussi vous étiez chauds !"