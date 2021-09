"Vous avez trop de grèves" dans les écoles de Marseille, tacle Emmanuel Macron

"Vous avez un problème avec vos personnels municipaux et vous avez trop de grèves", a déclaré Emmanuel Macron alors qu'il parlait d'éducation dans son discours "Marseille en grand", ce jeudi soir. Les grèves se sont multipliées dans les cantines des écoles marseillaises au mois de juin.

Le président de la République a fait plusieurs annonces au sujet des écoles marseillaises. Des mesures qu'il a conditionné à une volonté de réforme. "L'absentéisme, les grèves perlées, c'est un sujet parce que l'État ne vient pas investir pour, en quelque sorte, que certains viennent prendre leur dîme", a souligné le chef de l'État.

Une meilleure gestion attendue en contrepartie

"En même temps qu'on investit, j'attends de vous, M. le maire, que vous réformiez et je sais que vous en avez l'envie", a demandé Emmanuel Macron. Le président refuse que le gouvernement se substitue à "un système qui n'arrive plus à se financer parce qu'il a construit une mécanique qui n'avance plus".

Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de courage

Selon le chef de l'État, "ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de courage". Emmanuel Macron a tout de même annoncé plusieurs projets pour les écoles à Marseille. Il a rappelé que 174 écoles marseillaises sont en état de délabrement. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) investit pour rénover 15 écoles. D'ici la fin de l'année, une société doit être créée pour poursuivre le grand chantier des rénovations. Elle sera présidée par le maire de Marseille et pilotée par l'État.

Des directeurs qui choisissent leurs instituteurs

Le Président veut inventer l'école du futur à Marseille : "donner plus de libertés pour avoir plus de résultats". Il souhaite que les directeurs d'écoles choisissent leur équipe pédagogique. Ce projet devrait démarrer dès la rentrée 2022/2023 dans 50 écoles marseillaises.