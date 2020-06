"Vous ne devez pas vous sentir isolés" : l'inspecteur d'académie répond aux directrices et directeurs d'école

Stress, fatigue, insomnie, anxiété, ils n'en peuvent plus d'endosser depuis le mois de mars de lourdes responsabilités : le confinement et les devoirs à la maison, la prise de contact permanente avec les familles et les collègues enseignants, la préparation de la réouverture des établissements, le protocole sanitaire à mettre en place.

Il y a deux semaines, et c'était une situation inédite dans le département, 99 directrices et directeur d'école, soit près la moitié de la profession en Mayenne, avaient alerté leur hiérarchie sur leur épuisement psychologique et physique. Un mal-être dû à la période de confinement et à la réouverture des écoles, périodes pendant lesquelles ils ont assumé, seuls ou presque, avec des moyens limités, de lourdes responsabilités.

Quelques jours après cette alerte, l'inspecteur d'académie, Denis Waleckx, a envoyé un courrier à l'ensemble des chefs d'établissement du département, une lettre que France Bleu Mayenne a pu lire : "je souhaite vous rappeler mon soutien" commence-t-il, afin d'apaiser une situation tendue.Et de poursuivre : "le contexte sanitaire actuel et l'action essentielle portée par l'institution scolaire (...) peut générer chez certains d'entre nous un état de stress inhabituel".

Denis Waleckx assure que tout est mis en oeuvre pour que le travail de ces directrices et directeurs se déroule dans les meilleurs conditions possibles malgré un contexte particulier et anxiogène : "vous ne devez pas vous sentir isolés car l'institution scolaire (...) est mobilisée à vos côtés pour vous écouter, répondre à vos interrogations, vous accompagner, vous soutenir professionnellement et personnellement durant cette période complexe et inédite".

L'inspecteur d'académie affirme, par ailleurs, que "la responsabilité pénale des personnels ne pourra être engagée qu'en cas de manquement grave et délibéré aux consignes sanitaires".

Dans un communiqué, le syndicat de l'Education Nationale Snudi-FO, qui soutient la démarche des directrices et directeurs d'école, souligne que Denis Waleckx a entendu l'alerte, un premier pas jugé insuffisant : "il n'y répond pas totalement puisqu'il ne prévoit aucune mesure concrète pour protéger nos collègues, pour alléger leur charge de travail, pour prévenir et protéger des risques psychosociaux".