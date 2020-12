Le doyen de la Faculté de droit de Nancy veut une réouverture en janvier des universités

Le doyen de la Faculté de droit de Nancy, Fabrice Gartner, a écrit il y a quelques jours un long mail à ses étudiants. Il se livre à bâton rompu sur la fermeture des universités.

Un " simple message amical ", mais qui en dit long sur la situation actuelle à la Faculté de droit de Nancy et qui illustre un phénomène national. La fermeture des universités pèse lourd sur le moral des étudiants et des enseignants selon Fabrice Gartner, interrogé ce dimanche 6 décembre sur France Info :

J'ai reçu quelques messages d'étudiants et d'enseignants m'alertant sur le fait que le moral de nos troupes commençait sérieusement à baisser et que des étudiants étaient très inquiets pour le second semestre

Une prise de conscience qui a poussé le doyen a écrire ce message émouvant à ses étudiants :

Ils ont besoin d'être rassuré et dans le silence assourdissant qui entoure leur isolement, ils avaient besoin de savoir que nous essayons absolument d'obtenir que la rentrée se fasse plus tôt et non pas 15 jours après les restaurants au mois de février