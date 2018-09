Luxeuil-les-Bains, France

Cela peut sembler être un voyage touristique, mais 18 élèves en Bac Pro au lycée Lumière de Luxeuil-les-Bains (site Beauregard) partent 10 jours en voyage scolaire au Canada dans le cadre de leur formation.

Ce sont des élèves en formation technicien menuisier agencement, et aménagement et finition de bâtiments. Le thème de ce voyage scolaire est la MOB, comme Maison à Ossature Bois.

Une partie des élèves en Bac Pro menuiserie et agencement qui partent au Canada © Radio France - Jean-François Fernandez

Le canada, berceau de la cabane en bois

Lors de ce voyage les élèves vont pouvoir comparer les différences de méthodes de travail entre la construction d'une maison à ossature bois en France la construction au Canada. Historiquement au Canada on construit des cabanes en utilisant les rondins de bois, plus tard viennent les constructions plus élaborées. Alors qu'en France l'approche est différente, une maison à ossature bois lorsqu'elle est livrée en panneaux ajustables, la précision est au millimètre près.

Au Canada, c'est plus rustique" Françoise Legoy, prof de matchs et science à propos de la différence des méthodes de travail en France et au Canada lors de la fabrication de maisons à ossature bois.

En cours, les élèves peuvent avoir du mal à comprendre ces exigences, ils leur faut plusieurs années pour l'intégrer. Lors de ce voyage, à travers leur visites dans des entreprises, ils vont voir de près le travail au Canada. Ils vont pouvoir comparer avec les méthodes qui leur sont enseignées, et se rendre compte que la rigueur Française est particulièrement recherchée.

Les élèves attendent beaucoup de ces rencontres.

Léopold, Gwendoline, Cilia et Dylan © Radio France - Jean-François Fernandez

Pour ces jeunes de 16 - 17 ans, c'est parfois le premier grand voyage qu'ils effectuent. Ils s'attendent à être émerveillés par les paysages du Canada. Sur le coté scolaire de ce voyage, ils ont des attentes différentes.

Ca pourrait m'apporter un peu de confiance" Cilia 16 ans.

Au canada c'est le coeur de métier, ça pourrait peut-être m'aider à mieux travailler" Gwendoline, 16 ans.

Voir comment ils travaillent et comparer par rapport à nous comment on travaille au lycée" Dylan 17 ans.

Pourquoi pas partir au Canada plus tard pour travailler, ou pour des stages" Léopold 16 ans.

Leur voyage est à vivre sur un blog et un compte Twitter : @ProjetMOB

