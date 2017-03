Autisme : une semaine de sensibilisation dans le Gard

Le 2 avril aura lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Dans le Gard l'association Réseau HandiLib' 30 a choisit de consacrer une semaine entière à mieux informer le grand public sur ce trouble du développement.

C'est un trouble du développement qui touche 430.000 personnes en France, dont 25% d'enfants. Le Réseau HandiLib' 30 organise une semaine de sensibilisation à l'autisme. "En une journée, on ne pouvait pas faire de la sensibilisation, ouvrir à la culture, au sport et échanger " explique Priscilla Desterbecq, éducatrice et bénévole de l'association Handilib' 30 "plus on en parlera et moins ce sera tabou".

Au programme de cette semaine : spectacle, conférence et une grande marche, pour la journée mondiale, dimanche 2 avril, sur le site du Pont du Gard.

Les festivités débutent ce 28 mars avec une pièce de théâtre qui traite avec humour du handicap, "Le Bal Des Pompiers". Laurent Savard et sa troupe se produisent à l'Institut de Formation aux Métiers Éducatifs (IFME) de Nîmes à 20h30.

Créée en 2015 par 2 éducatrices et une psychologue, le Réseau HandiLib' 30 s'emploie à mieux faire connaître les TSA (Troubles du Spectre Autistique) au grand public. L'association milite aussi pour favoriser l’accessibilité de personnes autistes aux infrastructures culturelles et sportives.

Tout le programme de la semaine de Sensibilisation à l'autisme est sur le site Internet de Réseau HandiLib'30.