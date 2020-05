Warlerc'h 2 vizvezh kenfinañ rak distro-skol ar skolaerien dec'h. Da hedal hini ar skolidi gentañ diziou. War ar stern emañ en deizioù-mañ ar skipailh pedagogel evit prientiñ pep tra , a fed surentez strizh. E Plougerne ez eo tro an hanter eus 220 bugel skol bublik skol ar Priñs bihan, a dlefe adkaout o skolaerien ha skolaerezed . Ur rak-distro skol gant skoazell selvichoù teknik ar gumun , a zispleg Joel Merrien, rener skol . Ar c'hard eus ar skolidi a deuio d'al lun ha d'ar meurzh , ur 'hard all d'ar yaou ha d'ar gwener. Kendelc'her a raio avat ar skolaerien gant ar pellabour . Digemeret vezo an holl liveoù , zoken ar re vihanañ. Diziou ha digwener avat ne vezo digemeret nemet re vras ar skol vamm , ar CP hag ar CM 2 . An holl liveoù vezo digemeret da vat dilun. Reolennoù strisoc'h zo bremañ evit pezh a denn digemer ar gerent , ar vugale , mont en dro ar c'hlas hag ar c'hantin.

Pennad kaoz gant Joel Merrien Copier