Manche, France

C'est dans le cadre de l'appel à projets « collèges numériques et ruralité » du gouvernement que le Conseil Départemental de la Manche demande en ce moment aux conseils d'administration des collèges de voter "pour ou contre" le déploiement du Wi-Fi dans les établissements. Le gouvernement qui prévoit des subventions pour soutenir l’installation du Wi-Fi dans les collèges. Pour l'instant dans notre département c'est une piste de réflexion, voilà pourquoi on demande l'avis des collèges. Des collèges qui n'ont pas tous voté "pour" puisque certains ont même voté contre à l'unanimité en conseil d'administration là où siègent personnels de l'établissement, élèves et parents d'élèves. Et certains s'interrogeant sur la pertinence de ce déploiement à l'heure où le ministre interdit les portables au collège. Un sujet d'ailleurs qui pour certains chefs d'établissements a perturbé et empêché la sérénité des débats. Toujours est-il que les 53 collèges du département sont invités à se se prononcer d'ici un mois. Le déploiement s'il se fait sera mis en place dans la moitié établissements d'ici décembre, le reste devrait suivre en début d'année.

Le développement du Wi-Fi fait partie du programme "collège numérique" de l'état qui comprend un autre volet : la valisette de tablettes pour les 53 collèges du département. A l'intérieur il y en a une quinzaine équipée de...Wi-Fi ! L'idée étant de pouvoir les utiliser partout dans l'établissement. Oui mais qui dit non au Wi-Fi dit pas de tablettes ? A voir...Du côté du Conseil Départemental on se refuse en tout cas aujourd'hui à tout commentaire. Apparemment sur le sujet la connexion n'est pas encore établie.