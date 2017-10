Worldskills d'Abu Dhabi: la bête des Vosges

Anthony Chatelain, un menuisier vosgien de 22 ans,est le seul compétiteur du Grand Est à avoir décroché une médaille, qui plus est d'or, aux Olympiades des Métiers d'Abu Dhabi. Et pourtant, la veille, personne n'aurait imaginé qu'il monterait sur le podium.

Mercredi après-midi, à quelques minutes de la fin de son épreuve de menuiserie, la fabrication d'un pupitre de lecture en chêne, on avait vu Anthony Chatelain dégoulinant de sueur en train de poncer frénétiquement sa réalisation, pestant en regardant l'horloge, s'arrachant un morceau de t-shirt pris dans la ponceuse avant de jeter rageusement un outil à terre.

C'était compliqué, j'ai carrément oublié de respirer dans les deux dernières minutes, peut-être un manque de lucidité sur la fin. Anthony Chatelain, à la fin de son épreuve de menuiserie

Et quand Anthony a entendu que le speaker de la cérémonie de clôture des WorldSkills, à l'Arena d'Abu Dhabi, l'appelait sur la plus haute marche du podium, devant les concurrents coréen, suisse et brésilien, il s'est saisi d'un drapeau français pour bondir de joie devant les 10.000 spectateurs présents, dont 500 supporters français déchaînés

Anthony Chatelain sur la plus haute marche du podium © Radio France - Olivier Vogel

Le stade Arena d'Abu Dhabi et ses 10.000 spectateurs - Jean-Luc Stadler / Région Alsace

Une partie des 500 supporters français - Jean-Luc Stadler

C'est un truc énorme, c'est inimaginable, je pensais jamais en arriver là un jour, je crois que je réalise pas encore. Anthony Chatelain, menuisier médaillé d'or

Dans quelques jours, Anthony retrouvera ses machines à bois à la menuiserie MBC à Dounoux, près d'Epinal. Il est le seul des 10 candidats du Grand Est à être monté sur le podium des WorldSkills à Abu Dhabi, sur la plus haute marche, de surcroît. 4 médailles d'excellence ont toutefois été décernées à des compétiteurs de la région: -L'alsacien Kérim IBIS en mode-design, le duo de jardiniers paysagistes alsaco-mosellan Cédric Clauss et Lucas Meyer, l'ébéniste alsacien Romain Kauffmann et le trio alsacien Aurélien Siat, Théo Marchandeau et Julien Heyer en production industrielle. L'équipe de France des métiers a décroché 27 médailles aux 44èmes WorldSkills d'Abu Dhabi, 5 d'or, 3 d'argent et 4 de bronze. Le France est ainsi dans le Top 10 des meilleures nations. 59 pays ont participé à cette édition. La prochaine aura lieu dans deux ans à Kazan en Russie

Les dix compétiteurs du Grand Est devant la grande mosquée Sheikh Zayed d'Abu Dhabi - Jean-Luc Stadler