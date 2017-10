WorldSkills d'Abu Dhabi: les supporters de l'équipe de France dans le désert

Pour leur permettre de décompresser loin des halls survoltés de la compétition, WorldSkills France a offert aux supporters une sortie dans le désert Une pause bienvenue pour ces fans et ces proches de compétiteurs qui ont oublié l'espace d'une journée leurs drapeaux et leur attirail tricolore

L’immensité du désert, à une heure d’Abu Dhabi. Une petite pause loin de la frénésie et du brouhaha de la compétition qui continue de faire rage. Une escapade dans les sables en voiture tout-terrain, des dunes à perte de vue, des dromadaires et un dîner avec musique et chicha dans un campement sous les étoiles

Pause photo devant le désert © Radio France - Olivier vogel

Les chauffeurs au repos © Radio France - Olivier Vogel

C'est magnifique, c'est hors-norme, c'est majestueux, c'est un dépaysement total, on oublie la compétition. Yann Miller, strasbourgeois et supporter de l'équipe de France

Tous n'ont pas quitté leur uniforme de supporter © Radio France - Olivier Vogel

C'est nécessaire de profiter de pauses comme celle-ci et de se rapprocher de la culture, des différences. Michel Guisembert, président de WorldSkills France

Dîner dans un campement en plein désert © Radio France - Olivier Vogel