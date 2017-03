Semaine de la presse à l'école | des collégiens alsaciens formés à distinguer info et intox

Pour apprendre à distinguer information et rumeur, près de 350 collégiens bas-rhinois ont participé à la "semaine de la presse et des médias à l'école". Temps fort de la semaine : une rencontre ce jeudi à Strasbourg avec l'équipe d'Arte Junior, le journal pour enfants de la chaîne franco-allemande.

La 7ème édition de la "semaine de la presse et des médias à l'école" s'achève ce vendredi, avec pour thème : "D'où vient l'info ?" Le but, c'est d'apprendre aux plus jeunes à faire la différence entre une rumeur et une information vérifiée. Ce jeudi, au Vaisseau à Strasbourg, près de 350 collégiens issus de sept établissements bas-rhinois ont pu rencontrer l'équipe d'Arte Junior, le journal pour enfants de la chaîne franco-allemande Arte.

La différence entre réseaux sociaux et médias traditionnels

Pour Léa et ses copains, élèves au collège de l'Outre-Forêt, le problème, c'est que beaucoup d'élèves ont tendance à prendre Facebook et autre Snapchat pour des médias à part entière :

Beaucoup croient à ce qui est publié sur les réseaux sociaux, mais ils font preuve de naïveté et ça peut causer des dégâts. Quand une rumeur prend de l'ampleur, ça peut blesser certaines personnes.

Effectivement, Kassim, en 5ème à Strasbourg, ne se posait aucune question avant d'aborder le sujet en classe :

Je pense qu'on est plus attiré par les images qu'on voit sur Internet que par la volonté de trouver la source d'où provient cette image.

Décrypter, ça s'apprend

Alizée, elle, regarde les informations avec ses parents depuis toute petite, elle est plutôt familière des médias traditionnels et possède un oeil averti. Pour elle, s'y retrouver entre un fait avéré et une intox, c'est comme tout, ça s'apprend :

C'est de la culture générale... Les informations, c'est la base de nos vies, ça nous imprègne, au bout d'un moment, on s'ouvre au monde et on est obligé de s'intéresser aux conflits, aux guerres actuelles.

Les guerres, ce qui se passe en Syrie ou en Afghanistan, Alizée s'y intéresse, car plus tard, elle voudrait devenir infirmière militaire, mais finalement songe-t-elle même quand on ne s'y intéresse pas, on n'y échappe pas :

Parce que c'est partout, dans les pubs, les journaux, les écrans, on est obligé d'être au courant.

Et malgré son jeune âge, Alizée est au courant des dangers d'Internet : quand on tape "Syrie" ou "Afghanistan" dans Google, on peut tomber très facilement sur des vidéos d'origine douteuse.

Un apprentissage sur le long terme

Pour apprendre à tous ces jeunes à distinguer le reportage de la vidéo de propagande, il était nécessaire de mettre en place cette semaine d'initiation, explique Sophie Philippi, coordinatrice du projet au sein du rectorat de Strasbourg :

Il faut aller plus loin, ce n'est pas en une semaine qu'on se forge un esprit critique, ça se fait sur le long terme et c'est pour ça que les professeurs doivent s'emparer du problème pour mener des projets à long terme sur l'ensemble d'une année scolaire.

Ces collégiens ont également ou vont bénéficier d'un atelier pratique, en tournant des vidéos ou en rédigeant des articles. Les résultats seront dévoilés en juin prochain.