Les professeurs du lycée Ernest Hemingway dans la rue à Nîmes pour protester contre la réforme du lycée

Une quarantaine de professeurs du lycée Ernest Hemingway ont manifesté dans les rues de Nîmes ce mardi 2 avril pour protester contre la réforme du lycée. Pour eux, la suppression des filières S, ES, et L est une erreur.

Une quarantaine de professeurs du lycée nîmois Ernest Hemingway ont manifesté dans les rues de Nîmes ce mardi 2 avril. Ils demandent l'abrogation de la réforme du lycée. La manifestation est partie du lycée Hemingway à 18h et a convergé jusqu'aux arènes.

Les professeurs du lycée Ernest Hemingway manifestent à Nîmes contre la réforme du lycée. On vous en parle demain matin sur France bleu Gard Lozère. pic.twitter.com/nOIWdBzNUw — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) April 2, 2019

Colère et frustration

Les enseignants des lycées nîmois reprochent au ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer de supprimer les filières S, ES et L et de les remplacer par des enseignements de spécialité. Ce point pose plusieurs problèmes selon les enseignants: il oblige les élèves à choisir leur orientation post-bac dès la classe de première et renforce les inégalités entre les lycées puisque tous les établissements ne dispenseront pas les mêmes enseignements de spécialité.

"Nous avons le sentiment que nous devons mettre en place des réformes élaborées une calculette à la main. Nous n'avons pas été assez consulté ", s'est exclamé Thierry Tholon, professeur au lycée Ernest Hemingway.