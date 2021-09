Clermont-Ferrand : Une école maternelle fermée jusqu'au 11 octobre en raison d'une invasion de puces

Pas de chance pour l’école Jean-de-La-Fontaine à Clermont-Ferrand, plusieurs classes ont dû fermer dés la rentrée en raison de cas de Covid, et désormais vient s'ajouter une invasion de puces depuis deux semaines, si bien que certains élèves n'ont toujours pas fait leur rentrée. Des puces qui sont bien difficiles à éradiquer malgré deux désinfections. L

es classes ont été fermées dans un premier temps lundi 20 et mardi 21 septembre pour un grand nettoyage. Les cours ont repris le mercredi mais les personnels se sont aperçu que les puces avaient migré dans la cour d'où l'obligation de fermer à nouveau l'établissement depuis ce lundi pour une durée indéterminée.

Patrick Gonthier l'inspecteur de l'éducation nationale de l'Académie du Puy-de-Dôme n'est guère optimiste sur la durée de fermeture, "plusieurs semaines selon lui voire jusqu'à deux mois si l'on se réfère à de mêmes situations vécues ailleurs." Finalement, les classes devraient rouvrir le 11 octobre.

Chat errant porteur de puces © Radio France - Thomas Nougaillon

Assurer la continuité pédagogique

L'inspecteur académique explique qu'il veillera à ce que la continuité pédagogique soit assurée dans cette école d'éducation prioritaire implantée dans un quartier "défavorisé." Du coté de la municipalité clermontoise tout est mis en œuvre pour que les élèves ne souffrent pas de cette fermeture assure Cécile Audet l'adjointe en charge de la petite enfance de la jeunesse et de l'éducation.

Depuis lundi les enfants les plus âgés sont accueillis à l'école élémentaire toute proche, les plus petits un peu plus loin, à l'espace Mercoeur transformé en école, le temps que tout rentre dans l'ordre. Trois désinfections par une entreprises spécialisée dans les classes et dans la cour n'ont pas été suffisantes pour éliminer la totalité des insectes, ni l'utilisation de fumigènes explique l'élue clermontoise. Ce mardi les procédures de traitement ont donc été relancées.

Les chats errants à l'origine de l'invasion des puces

Une quinzaine de chats errants sans compter les chats domestiques seraient responsables de cette infection selon la mairie de Clermont qui a mis des pièges en place pour les capturer et les éloigner de l'école Jean-de-La-Fontaine. "On a mis des affichages pour éviter de piéger les chats domestiques et on incite les gens à ne pas leur donner à manger », explique l’adjointe à la petite enfance. Cécile Audet précise travailler en étroite collaboration avec l'Education Nationale.

La municipalité avec l'aide d'autres établissements scolaires à prêté du matériel pour que les 167 écoliers puissent poursuivre l'école dans de bonnes conditions. Ils disposent désormais de tables et de chaises adaptées pour eux et les enseignants du matériel pour travailler dans de bonnes conditions. La municipalité de Clermont-Ferrand à pris un arrêté de fermeture de l'école maternelle jusqu'au 11 octobre le temps de s'assurer que le dernier traitement de désinfection a bien détruit définitivement les dernières puces encore présentes dans l'établissement scolaire et dans la cour.