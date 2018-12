Y-a-t-il un risque pour la santé des élèves de l'école Nelson Mandela à Juvignac?

Ouverte il y a moins de deux ans, l'école Nelson Mandela à Juvignac (Hérault) est présentée comme le nec plus ultra du développement durable. Problème : le système de ventilation a été mal conçu. Ce qui a des conséquence sur la santé des personnels et des enfants selon une association de la commune.

Juvignac, France

Au nord de Montpellier, l'école de Juvignac a ouvert ses portes en septembre 2017. Elle accueille 400 enfants et elle est présentée comme l'école du futur. Tout en bois, le bâtiment est au top de l'innovation avec des matériaux écologiques et recyclés (coton, fibre de papier...), il est également très sobre énergétiquement. Problème : moins de deux ans après son ouverture, l'humidité est galopante, il y a des odeurs persistantes de moisi. C'est la qualité de l'air qui est en cause, le système de ventilation est défectueux. Les quatre prises d'air de l'école seraient trop proches du sol.

Attention, on a souci! S'il faut mettre des bungalows, on met des bungalows et après on répare mais on protège les enfants. Principe de précaution"- Philippe Galibert, président d'Agir pour Juvignac

L'association Agir pour Juvignac, très critique envers la mairie, a écrit un courrier au préfet de l'Hérault en date du 23 novembre, pour attirer son attention sur le fait que "des membres du personnel sont aujourd'hui sous traitement médical et l'absentéisme répété des élèves pour des symptômes de maladie des voies respiratoires." Elle se voit comme un lanceur d'alerte.

Y-a-t-il un risque pour la santé des personnels et des enfants?

"Les soucis de santé qui sont de l'ordre de la rhinite, peut être de l'ordre de maladies ORL, constatés ici et là, aujourd'hui je ne peux pas dire s'il y a une corrélation directe ou indirecte. Je ne peux pas dire si les personnes sont en danger, je ne suis pas médecin" estime Jean-Luc Savy, le maire de Juvignac qui a engagé avec son assurance une procédure contentieuse contre le concepteur de l'école.

Je considère que la qualité de l'air dans un bâtiment à 12 millions d'euros doit être optimale"- Jean-Luc Savy, le maire de Juvignac

Au début du mois d'octobre, la municipalité a saisi l'Agence régionale de santé (ARS). En attendant les résultats de son enquête sanitaire, l'ARS a recommandé de stopper la ventilation et conseille d'aérer en ouvrant les fenêtres. Ce qui a été fait. La Ville a également fait remplacer tous les filtres de l'école et 500 mètres de gaines ont été nettoyés par brossage.