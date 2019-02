Y aura-t-il encore des collégiens dans la Manche en 2035?

L'Insee de Normandie (Institut national des statistiques et des études économiques), vient de réaliser une étude sur les perspectives démographiques dans le département de la Manche. Les conclusions sont sans appel. Etant donné la baisse de la natalité depuis le début de la décennie 2000, la population collégienne du département devrait diminuer de 10% à un horizon de 10 ans. En 2028, on devrait dompte comptabiliser 2500 collégiens de moins qu'aujourd'hui dans la Manche.

Tout le territoire concerné par cette baisse démographique au collège

En fonction de l'évolution future de la fécondité, l'ampleur du recul des effectifs dans les collèges pourrait se situer entre 1200 et 2800 élèves sur les 7 années suivantes, soit entre 2028 et 2035. Ce phénomène concerne l'ensemble du territoire manchois même s'il devrait être plus marqué autour de Cherbourg, sur la Côte Est du Cotentin, mais aussi dans le Granvillais et le Coutançais.