Yonne : 200 élèves manifestent devant le lycée de Sens contre les problèmes d'emplois du temps

Le problème des emplois du temps, incohérents, déséquilibrés et souvent pas très arrangeants, qui était apparu après la rentrée des classes le 4 septembre 2023, persiste au lycée de Sens. Jusqu'à ce mardi, certains élèves ne pouvaient pas suivre certains de leurs cours comme l' explique Claire en terminale : "Ceux qui ont spécialité math avec un enseignant en particulier ne peuvent pas suivre leur cours le mercredi matin, parce que le professeur qui doit faire classe est en même temps à Auxerre."

D'autres, en sport étude football ont cours maths en même que celui de géographie. "Cette question a été réglée", assure le proviseur Philippe Goux, "quant à savoir si les horaires réglementaires sont respectés, si les élèves ont bien l'ensemble de leurs cours, la réponse est oui." Le chef d'établissement indique donc que les cours en doublons ou les manques de professeurs à certains horaires appartiennent maintenant au passé, même s'il reste de petits ajustements à faire sur les emplois du temps.

Trop de queue pour manger à la cantine

Reste la question de la cantine où les élèves font des queues à rallonge explique Céléna en terminale : "notre pause du midi on la passe soit à attendre dans la file d'attente, soit à devoir manger en dix minutes." D'autres élèves racontent avoir dû arriver en retard en cours pour pouvoir manger. Or les absences injustifiées sont désormais consignées dans le dossier de l'élèves et apparaissent pour ceux qui sont en Terminale, dans leur dossier Parcours Sup.

Des classes toujours sans professeur principal

Autre problème, la quinzaine de classes qui sont toujours sans professeurs principal malgré la prime de 50 € mensuels que le lycée propose aux enseignants, en plus de la gratifications prévues par l'Education Nationale (équivalente à une centaine d'euros mensuels). En seconde, dix classes n'ont toujours pas de professeur principal. "Il y a une grosse inquiétude des parents qui voient leurs enfants démotivés à trois semaines de la rentrée, c'est dramatique", raconte Marion Eckhardt, représentante des parents d'élèves FCPE, "des parents qui sont aussi très inquiets pour la santé des enfants. Certains se lèvent à 6 heures, prennent le bus à 7 heures, arrivent à 8 heures au lycée, repartent à 18 heures avec le dernier bus et n'ont même pas le temps de manger le midi."

Comme il y a dix jours, la direction des lycées de Sens assure que tous ces problèmes sont en train d'être réglés, notamment celui de la cantine avec la généralisation d'horaires obligatoires pour le passage des élèves.