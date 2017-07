Yonne : 500 personnes réunies pour le départ à la retraite d'un instituteur à Chailley

Adieu monsieur le professeur... Anciens et actuels élèves étaient là pour saluer la carrière d'Yvan Magnagni, instituteur et directeur de l'école primaire de Chailley, samedi. Un hommage émouvant, à la hauteur de sa carrière.

À Chailley, samedi, c'est un pot de retraite géant qui a été organisé. 500 personnes sont venues dire au revoir au directeur de l'école Yvan Magnagni ! Il a enseigné dans ce village pendant près de 35 ans. Alors pour l'occasion, les enfants lui ont préparé quelques chansons. Il y a aussi eu un lâcher de ballons dans l'après-midi. C'est une figure de Chailley qui prend sa retraite.

Ils sont tous venus dire au revoir

Certains ont quitté l'école depuis bien longtemps, et pourtant, ils tenaient à être là. Comme Céline : "J'ai 33 ans aujourd'hui, mais c'est un homme que je respecte encore beaucoup." Et pour cause, l'instituteur savait visiblement se faire respecter : "on l'appelait Yvan le terrible !", sourit Céline.

Même sous la pluie, ils étaient très nombreux pour célébrer Yvan Magnagni ! © Radio France - Aurore Richard

De son côté le maire de Chailley Philippe Guinet décrit un homme fait d'un bois devenu rare : "il ne représente pas les dinosaures, parce que les dinosaures ont disparu, il représente une faune et une flore qu'il faut préserver."

"C'est quelqu'un (Yvan Magnagni) qui était extraordinaire, merveilleux dans son travail, et c'est en voie de disparition malheureusement !" - Philippe Guinet, maire de Chailley

35 ans à Chailley

L'enseignant a bien du mal à se frayer un chemin, obligé de s'arrêter chaque mètre pour faire une bise, serrer une main, échanger quelques mots. Et ce n'est pas sans émotion : "Je ne sais pas si je vais pleurer, mais je sens l'émotion qui monte... Surtout de voir des élèves qui sont venus de très loin me voir. J'ai eu un petit mot d'un élève qui est aujourd'hui à La Réunion."

Yvan Magnagni : "Je pense que ce qui a le plus changé, c'est moi" Copier

Yvan Magnagni a déjà une certaine distance sur ces 35 années passées dans l'Yonne. Mais alors qu'est-ce qui a changé depuis ? Lui, beaucoup. Les enfants ? Pas tellement, mais plutôt l'environnement : "la société a changé. Les enfants n'ont plus le cocon de protection que l'on avait à leur âge", estime le professeur.

Et alors maintenant que se passe-t-il pour "Yvan le terrible" ? La mairie lui a offert un beau vélo, de quoi profiter de sa retraite bien méritée.