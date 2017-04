Yonne : avec de vieilles piles, ces élèves offrent de l'électricité à des villages africains

Dans l'Yonne, les élèves de quatre écoles participent à l'opération "Piles Solidaires". Elles sont recyclées et permettent de récolter de l'argent pour l'ONG Électriciens Sans Frontières. L'opération doit financer l'achat de panneaux solaires pour des classes et lieux de formation en Afrique

A l'école élémentaire de Rosoy (Yonne) en quelques semaines les élèves ont collecté trois cartons de piles à recycler pour cette opération Piles Solidaires. Des piles usagées, nous en avons tous, dans les tiroirs, les placards ou ailleurs, comme Enzo, onze ans : "j'ai ramené quelques piles de mes jouets qui ne servaient plus à rien." De son côté, Kaithleen, huit ans, s'est adressée aux adultes : "j'ai pris des piles de chez mamie et de chez maman pour les mettre dans le carton. Mamie m'a donnée des grosses piles plates et des petites."

"Il faut que nos enfants se rendent compte qu'ils ont une vie dorée chez nous et que ceux des autres pays ont des conditions de vie difficiles" - la directrice de l'école



Et ces vieilles piles peuvent rapporter de l'argent explique Loane, dix ans : "on va les passer à une association. Ils vont les recycler et avec l'argent récolté, ils vont prendre le matériel nécessaire pour passer de l'électricité aux pays en voie de développement." Un geste solidaire qui a aussi un rôle pédagogique explique la directrice de l'école de Rosoy, Corinnne Cortequisse : "ça fait partie du partage, des programmes de l'école, que les enfants se rendent compte qu'ils ont une vie dorée chez nous et que les enfants des autres pays ont des conditions de vie vraiment difficiles. C'est important de se rendre compte qu'ils sont privilégiés et qu'ils ont des droits mais aussi des devoirs."

"Cette année, les projets sont menés au Burkina Faso, Madagascar, Côte d'Ivoire et Togo" - Corinne Cortequisse, directrice de l'école de Rosoy (Yonne)

"Ils n'ont pas de vidéoprojecteur, pas d'ordinateur et peut-être pas de lumière" - Thomas, huit ans, en classe de CE2

Un message sur les conditions de vie de ces enfants vivant dans des villages reculés d'Afrique qui semble être bien passé à écouter Maëva, Thomas et Maëlle : "je sais qu'ils n'ont pas de voiture par exemple, qu'ils doivent souvent aller à pied à l'école. Ils n'ont pas de vidéoprojecteur, pas d'ordinateur et peut-être pas de lumière. Et l'électricité (apportée) dans les villages ça sert pour certaines femmes, qu'elles n'aillent pas faire quarante kilomètres chaque jour pour aller chercher l'eau. Ils font des pompes et ça ramène l'eau au village."

Trois cartons de piles usagées sont déjà dans l'école de Rosoy (Yonne). L'ONG Electriciens Sans Frontières a besoin de trente tonnes pour ses projets © Radio France - Renaud Candelier

Des actions humanitaires qui donnent à ces petits Icaunais comme Maëva, le sentiment d'être utile : "je voudrais que tout le monde soit égaux et aider les enfants qui ne sont pas comme nous !" A ce jour, onze tonnes de piles ont été collectées à travers la France. Pour mener à bien ses projets, Electriciens Sans Frontières a besoin de trente tonnes supplémentaires.

Les élèves de l'école de Rosoy s'impliquent dans l'opération Piles Solidaires 2017 - Reportage Renaud Candelier