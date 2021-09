Yonne : La Ministre Sophie Cluzel en visite à Vincelles dans une école "100% inclusive"

Depuis son arrivée l'an dernier, Mohamed, 10 ans, est comme un poisson dans l'eau dans son nouvel environnement. Le garçon qui présente un retard global de développement, bénéficie d'un enseignement spécialisé. Sa maman mesure le changement. "Depuis qu'il est là mon fils grandit. Dans son comportement, son langage. Il y a l'école, il y a aussi des soins, l'orthophoniste. Il y a plein de choses adaptées à son handicap."

Sophie Cluzel en compagnie de la maman de Mohamed © Radio France - Damien Robine

"Aujourd'hui Emma est une enfant épanouie" : Alexandra sa maman

Pour Alexandra la maman d'Emma le constat est identique quand elle s'adresse à Sophie Cluzel. Il va même au delà de ses espérances car sa fille intègre cette année le collège de Vermenton. "Je suis un peu émue parce que vraiment, si vous aviez connu Emma il y a quelques années , elle ne parlait pas, elle était dans l'agressivité. Ca nous a vraiment changé la vie. Notre enfant est une enfant épanouie. "

Alain est le papa de Nohane 11 ans. Trois ans après son arrivée à l'école de Vincelles, il mesure les progrès accomplis par sa fille Copier

"13 milliards d'euros pour rebâtir les écoles de demain" : Sophie Cluzel

La ministre Sophie Cluzel a entendu les parents et rencontré l'équipe pédagogique. Elle a expliqué que le rapprochement entre les établissements médico-sociaux et le milieu scolaire ordinaire allait s'accélérer. "Nous avons aujourd'hui près de 13 milliards d'euros de financement des établissements médico-sociaux et des services. Cet argent sera réutilisé pour rebâtir les écoles de demain, collèges et lycées. Il faut mettre l'argent au service de l'enfant et de son accompagnement. "

A Vincelles, Sophie Cluzel a pu rencontrer les parents et leurs enfants en situation de handicap . Copier

Le château de Vincelles qui accueillait les enfants de l'IME sera mis en vente © Radio France - Damien Robine

La mise en vente du château de Vincelles qui accueillait les enfants va dans ce sens. Sur la pancarte dévoilée lundi matin par Sophie Cluzel, on pouvait lire "Château à vendre, les enfants de l'IME sont désormais à l'école".

Enfin quand une famille reste sans solution de rentrée pour son enfant, elle peut se retourner vers la Cellule Handicap Ecole au 0 805 805 110