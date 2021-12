Yonne : les animateurs en grève dans les écoles

Les animateurs du secteur périscolaire sont en grève ce mardi 14 et mercredi 15 décembre, dans l'Yonne et le reste de la France. Parmi leurs revendications : une meilleure valorisation de leur métier, une meilleure rémunération, moins de contrats précaires et de meilleures conditions de travail.

Un secteur précaire

Lionel Roy est co-directeur du centre de loisir de Joigny. Il le dit et le répète à qui veut l'entendre, être animateur c'est dur. "Ce n'est pas facile, c'est beaucoup de petits contrats. Et quand on est payé au SMIC, ça fait des petits salaires. On a besoin de plus" explique-t-il.

Lucie, animatrice renchérit. "On peut parfois commencer avec des contrats de six heures par semaine. Certains sont obligés de prendre un deuxième voire un troisième travail à côté".

Des conditions de travail dégradées

Ce qui est le plus difficile selon eux, c'est de devoir s'occuper de tant d'enfants. Depuis 2016, un seul animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans suffit (au lieu de 10 enfants avant) et un animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans (au lieu de 14 enfants auparavant) : une dégradation des conditions de travail inadmissible pour eux.

"Quand un enfant veut aller aux toilettes, il faut emmener toute la compagnie. Et c'est vraiment pas facile quand on a une quinzaine d'enfants sous les yeux" explique Marine, animatrice à Joigny depuis quatre ans.

Certains ont même des doutes sur leur avenir professionnel. C'est le cas de Meryem. Être animatrice a beau être pour elle une véritable vocation, elle ne voit pas comment s'en sortir. "J'ai vraiment envie de faire de ce métier ma carrière, je n'ai pas envie d'en changer. Mais bon, nos conditions sont trop difficiles" conclut-elle.

Et comme elle, beaucoup envisagent de quitter le métier.

A Auxerre, les cantines des groupes scolaires des Rosoirs, des Piedalloues et de la maternelle de Paris seront fermées ce mardi 14 et mercredi 15 décembre. Les centres de loisirs Des Rosoirs, de Rive Droite et Sainte-Geneviève n'assureront pas non plus leurs services.