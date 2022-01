Yonne : plusieurs écoles invitent les parents à garder leur enfant, faute de remplaçants

Dans le Sénonais au nord de l'Yonne, près d'une cinquantaine d'enseignants étaient absents ce lundi selon nos informations, notamment en raison du covid. Une dizaine d'entre eux n'ont pas pu être remplacés, comme à Villethierry et à Courtois-sur-Yonne. Pour de nombreux parents, il a fallu trouver une solution de garde en urgence, à peine rentrés de vacances.

Des remplacements annoncés comme compliqués

"On a reçu un mail dimanche soir, j'ai dû voir cela vers 20h30", explique Cindy à Nailly dans le Gâtinais, maman d'un élève de Grande Section, "on nous annonçait que la maîtresse de mon fils en grande section ne serait pas là, qu'on ne savait s'il y aurait un remplaçant et que dans la mesure du possible, il fallait qu'on garde nos enfants à la maison. Ils disent qu'ils ne peuvent pas mélanger nos enfants, avec ceux d'autres classes."

Le principe d'accueil remis en question

Les dernières directives de l'Éducation Nationale interdisent en effet le brassage des élèves de classes différentes, comme cela se fait habituellement en cas d'absence non-remplacée d'un enseignant de primaire. "Dans certaines circonscriptions, les inspecteurs d'académie ont autorisé les écoles à écrire que les enfants ne seraient pas accueillis", assure Johann Goût, représentant du syndicat SNUIPP 89, "c'est totalement inédit, c'est la même la règle contraire de celle de l'école, à savoir que tout enfant est accueilli, quelques soient les conditions. C'est une solution inacceptable puisqu'elle est due aux manques de moyens de remplacement."

Du brassage malgré tout, en périscolaire

Cette interdiction du brassage des classes très contraignante, n'est d'ailleurs pas très cohérente estime Philippe Clatot, président d'un syndicat scolaire intercommunal, dans le nord de l'Yonne : "C'est ridicule puisque le brassage existe dans les temps méridiens (la pause de midi), il existe dans les transports scolaires et après les cours puisque les enfants se retrouvent à attendre le bus ensemble. On ne fait pas une salle pour un groupe de deux enfants, on n'a pas les moyens humains de le faire." En revanche les collectivités pourraient en théorie mettre à disposition du personnel comme les Atsem, selon Philippe Clatot : "Sur le principe, c'est possible. Dans certains cas, par exemple la grève, on nous demande à nous collectivités d'organiser un service d'accueil, c'est déjà arrivé."

Contactés ce lundi, les services de l'Éducation Nationale dans l'Yonne n'ont pas donné à nos sollicitations.