Yonne : quand les écoliers redécouvrent la forêt

Dans le cadre du programme national « Dans 1 000 communes la forêt fait école » porté par la Fédération nationale des communes forestières (Cofor), la commune de Flogny-la-Chappelle a répondu présente. Sa classe de CE2/CM1 y participe. "L'objectif est de faire découvrir aux enfants le milieu de la forêt dans son ensemble, tant au niveau naturel, que d'un point de vue de la gestion sylvicole jusqu'à la fin de vie de l'arbre", explique Franck Mansanti, président des communes forestières de l'Yonne et adjoint au maire de Flogny-la-Chapelle.

"C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça"

La petite classe 18 élèves est venue découvrir "la fin du cycle de l'arbre" à la scierie Royer de Dannemoine. Devant la grosse machine qui découpe les deux côté d'un morceau de chêne d'une dizaine de mètre, les enfants ont les yeux grands ouverts. "J'ai jamais vu ça. C'est impressionnant car on a vu comment on découpe le bois, comment on le transforme en planches pour faire des meubles", témoigne Timéo, ébahit devant la scie. Même chose pour Alain qui n'en revient pas : "Tout ce bois, ça va devenir des chaises ou des tables, c'est la première fois que je vois ça". Tous les enfants sont bouche-bée devant un tel spectacle. "Quand on travaillait sur la forêt en classe, ils avaient une grande envie, malheureusement il y a trois absents à cause du Covid", indique Marion Taboureau, la maîtresse de la classe.

"Un enfant était en pleurs hier soir, il a le Covid, et donc il n'a pas pu venir ici et doit rester à la maison", Marion Taboureau, la maitresse des CE2/CM1.

Grâce à ce projet commencé en septembre, beaucoup d'écoliers ont découvert la forêt. C'est le cas de Héléna : "J'aime bien la nature, mais on y va pas souvent dans les bois, à part pour le m:uguet ou quand je vais chez mon tonton, on va promener le chien et on se ballade". Cette perte du lien avec l'espace forestier, Franck Mansanti le remarque : "C'est vrai que beaucoup d'enfant aujourd'hui sont sur les écrans, rien que d'aller se promener, jouer avec des feuilles, prendre un bout de bois, c'est essentiel". Les enfants multiplient les découvertes au rythmes de diverses balades en forêt, ils savent différencier les différents feuillus, et savent presque comment se gère une parcelle de forêt.

Mais certains ont la chance d'avoir des parents ou des grands parents membres des affouagistes de Flogny-la-Chappelle et ont "déjà un pied dans la forêt quand d'autres n'y ont jamais mis les pieds". Avec ce programme, ils seront donc tous sur un pied d'égalité, ils pourront reconnaitre les différentes essences d'arbres lors de leurs prochaines promenades familiales. Et qui sait, peut être qu'un jour seront-ils "dans une commission des bois dans une commune ou alors, ils travailleront peut être dans le milieu forestier", s'enthousiasme le président des communes forestières de l'Yonne, "même si l'objectif est avant tout de redécouvrir le monde rural", souligne-t-il.