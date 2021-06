INFO BLEU AUXERRE - Une nouvelle classe de maternelle adaptée aux enfants autistes dans l'Yonne

C'est une information France Bleu Auxerre : une nouvelle classe de maternelle adaptée aux enfants autistes va s'implanter dans l'Yonne à Rosoy, près de Sens, pour la prochaine rentrée. Un projet financé par l'Agence Régionale de Santé et l'Éducation nationale.

Sept élèves dans la future classe de maternelle adaptée aux enfants autistes de Rosoy

Sept enfants doivent être accueillis à terme en petite, moyenne et grande section de cette Unité d'Enseignement Maternelle Autisme (UEMA), la deuxième du genre dans l'Yonne après celle ouverte en 2017 à Auxerre, à l'école de Saint-Siméon. Sept enfants encadrés par autant de professionnels : une enseignante spécialisée, des psychologues et psychomotriciens, des animateurs de la commune...

à lire aussi Une habitante de l'Yonne raconte son combat pour sortir sa fille de l'autisme

C'est l'Épnak, l'Établissement national Antoine Koenigswarter qui accueille des personnes en situation de handicap pour contribuer à leur insertion sociale et professionnelle, qui pilote l'opération dans l'Yonne. Pour son directeur adjoint, Dominique Beaujard, la mise en place de cette UEMA "va répondre à un besoin important des familles mais surtout des enfants. Il y aura un accompagnement quotidien, individuel ou collectif, sur le plan scolaire et éducatif, à chaque moment de la journée, pour pouvoir acquérir toutes les habilités sociales et prérequis de la maternelle."

Un travail "très important" dixit Dominique Beaujard, qui permettra aux enfants autistes de "poursuivre leur scolarisation en milieu ordinaire ou avec des accompagnements spécialisés. On peut changer des trajectoires de vie en ayant une prise en charge précoce. Plus on commencera tôt, plus on pourra éventuellement donner la possibilité à des adultes autistes d'occuper des places différentes dans la société."

Ce projet d'UEMA dans la région de Sens a mis du temps à aboutir. Mais dès que les porteurs du projet sont aller toquer à la porte de la municipalité de Rosoy pour prospecter des locaux, cette dernière, par la voix de sa maire, Dominique Chappuit - également présidente des Maires ruraux de l'Yonne - a tout de suite dit oui comme l'explique le premier adjoint de la commune de 1 139 habitants, Luc-Henry Jolly : "Ils cherchaient une salle de classe depuis trois ans à Sens et aux alentours et sont ensuite venus nous voir, en nous expliquant rapidement que nos locaux convenaient en termes de disposition. On a donc accepté, parce que c'est comme ça que ça se passe à Rosoy !"

C'était d'une évidence d'accepter, ça rend un service énorme à la population

"On a toujours plutôt un bon accueil au fur et à mesure de nos visites sur les différentes municipalités, détaille Vincent Auber, directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dasen). Mais c'est bien la contrainte de locaux qui a toujours été réelle concernant la création d'UEMA. Sans oublier celle concernant l'équipe de professeurs : il faut qu'elle soit partante. Et puis, il faut être géographiquement bien placés. Ce qui est le cas avec Rosoy, qui va nous permettre, avec l'UEMA d'Auxerre, de bien mailler le territoire. L'objectif, c'est de mieux accompagner la prise en charge d'enfants dans le champ du trouble autistique, qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, avec un trouble de la relation plus important que d'autres."

à lire aussi Autisme : un combat quotidien pour des enfants hors normes

Et le premier adjoint de Rosoy de poursuivre : "On ne fait que prêter des locaux, ça ne nous coûte presque rien. C'était d'une évidence d'accepter, ça rend un service énorme à la population. J'ai lu partout que de nombreux parents de jeunes autistes devaient aller en Belgique pour scolariser leurs enfants parce qu'ils sont acceptés là-bas ! Il y a un moment, il faut arrêter les conneries... Tout le monde veut que les enfants autistes soient accueillis à l'école, mais personne n'a envie de le faire chez soi ! On a donc pris le taureau par les cornes en se disant : 'Allons-y !'"

Pour Rosoy, accueillir une Unité d'Enseignement Maternelle Autisme est une aubaine afin de gagner en compétence, souligne Luc-Henry Jolly. "Dans ce projet, on veut impliquer l'ensemble de nos personnel à la sensibilisation à l'autisme, annonce-t-il. Comme nos animateurs du périscolaire et du centre de loisirs. On aura trois ou quatre animateurs qui seront formés à ce sujet. On sera mieux préparer pour recevoir ce type d'enfant. Tout le monde y gagne parce qu'on va se retrouver avec un personnel impliqué et formé, ça nous rajoute une corde à notre arc tout en faisant une bonne action sachant que cela améliorer la qualité de service du centre de loisirs et du périscolaire."

Selon nos informations, une autre classe adaptée aux enfants autistes va ouvrir à la rentrée prochaine à Laborde, près d'Auxerre, mais en élémentaire. Dans l'Yonne, l'autisme touche près de 3 500 personnes (700 000 en France), dont 500 enfants.