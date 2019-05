Yssingeaux : une cinquantaine de propositions pour le nom du nouveau centre de loisirs

Yssingeaux, France

Le futur centre de loisirs d'Yssingeaux (Haute-Loire) inspire visiblement les habitants de la commune. La municipalité a reçu une cinquantaine de propositions pour nommer ce nouveau bâtiment, actuellement en construction, à côté de l'école Jean-de-la-Fontaine. Une consultation sur internet a été lancée au début de l'année, elle est encore ouverte pendant quelques jours (jusqu'au 20 mai à 12h).

Consultation jusqu'au 20 mai

C'est la première fois que la commune lançait une telle initiative, en tout cas de cette ampleur. "Il y a eu des consultations plus modestes, sur des lieux culturels, des salles du foyer rural, là on est dans une consultation générale", se souvient le maire d'Yssingeaux, Bernard Gallot. La municipalité avait fixé quelques règles : pas de nom propre, et des propositions en rapport avec le projet. "Ce lieu évoque un certain nombre de choses : un côté culturel, éducatif, il évoque les sucs, et aussi la volonté de mutualisation", détaille Bernard Gallot.

Le choix final reviendra aux enfants

Le nouveau bâtiment doit en effet regrouper l'accueil périscolaire organisé dans l'école Jean-de-la-Fontaine, située juste à côté, et les activités du centre de loisirs Les Sucs en herbe, géré par l'association Familles rurales. Si tous les Yssingelais peuvent donner leur avis cette semaine encore sur le site internet de la mairie, ce sont les enfants de la commune qui trancheront.

Sur la cinquantaine de propositions déjà reçues, le conseil municipal va en retenir trois à la fin du mois. Et ce sont ensuite les enfants des écoles d'Yssingeaux qui trancheront, courant juin, avant les vacances d'été. Le nouveau centre d'accueil sera opérationnel à la rentrée de septembre. Sa construction aura coûté un peu plus d'un million d'euros.