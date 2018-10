Yvré-le-Pôlin, France

L’école d'Yvré-le-Pôlin se divise entre une partie haute et une partie basse. L'accueil se fait là où il n’y a pas de frelon et cela peut varier selon les jours. "C'est un peu la course, le matin", témoigne Marie, mère de deux enfants. Pendant la journée, même inconfort. C'est le système D pour éviter toute piqûre d'insecte. Depuis dix jours, les enfants de maternelle ne sortent plus dans la cour pour les récréations et les primaires doivent parfois aller dans des salles municipales juste à côté de l’école. C'est le cas de la fille d'Aurore, élève en CE1 : "elle a quand même été une semaine dans la Maison des jeunes", se souvient cette maman. "Cela revient à de la garderie. Elle n'a pas vraiment eu classe pendant cette période. L'institutrice a fait ce qu'elle a pu mais elle n'avait pas son matériel. Je pense que les enfants trouvent ça assez rigolo mais ils prennent un peu de retard".

La cinquième intervention en moins de deux semaines

En dix jours, les pompiers sont intervenus à deux reprises, d'abord pour un premier nid situé dans le tilleul de l'école. Puis une entreprise spécialisée dans la destruction de nids d'insectes a pris le relais. C'est elle qui est de retour, ce mardi matin, pour la troisième fois, car il existe maintenant une suspicion de nid de frelons asiatiques sous le préau de l'école maternelle. La municipalité ne s'attendait pas à ce que le problème dure aussi longtemps. Tout comme les parents, elle s'impatiente, reconnaît Claudine Picard, la première adjointe: "il faut que tout le monde comprenne qu'on fait au mieux pour éviter qu'il y ait des piqûres et trouver une solution à cet épisode qui est pénible". D'après les spécialistes, seule la baisse durable des températures fera à coup sûr partir ces frelons asiatiques.