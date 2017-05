Zen attitude à l'école Jean Zay de Niort

Zen, soyons zen. Et ça ne vaut pas que pour les grands. Toute cette semaine à l'école Jean Zay, à Niort, les activités périscolaires des écoliers tournent autour de la relaxation : ateliers tai-chi, espace détente ou encore méditation.

Les cris de la cour de l'école Jean Zay à Niort laissent place à un peu plus de silence dans une salle où des tapis de sol bleus sont installés pour une séance de "méditation pleine conscience".

Qu'est-ce que c'est ? "Une méditation inspirée du bouddhisme tibétain et développée par un psychologue américain pour aider les gens stressés et angoissés à surmonter leurs problèmes", détaille Cédric Rodon, prof de méditation et intervenant cette semaine dans l'école niortaise. Une technique qui convient aux enfants précise ce spécialiste du bien-être : "Elle a été adaptée par des pédo-psychiatres". La plus célèbre est sans doute Eline Snel, psychologue néerlandaise auteur du best-seller "Calme et attentif comme une grenouille".

Chasser les nuages de notre esprit

La séance commence par une météo du corps "pour les installer dans le calme et qu'ils aient conscience de l'état dans lequel ils sont", explique Cédric Rodon. De l'orage pour la colère, de la pluie pour la tristesse et du beau temps s'ils sont contents.

Puis viennent les exercices de respirations. "Vous soufflez, les nuages s'en vont ..." Pour le professeur, la méditation permet aux enfants "de se poser, sentir leur corps et se détendre". Car ils sont très sollicités : "Il y a beaucoup de pression sur eux, la famille, l'école, les activités quelques fois trop importantes en nombre et en intensité".

Dewiya, 8 ans et demi est déjà une adepte. Cette élève de CE1 fait de la médiation chez elle "le mardi et le mercredi. Je vais dans mon lit. Quand je suis en colère ça m'aide bien". Des enfants qui ont aussi signé une charte Zen. Article 1 : "je m'engage à être zen pour passer une bonne semaine !"