Zen, soyons zen... Quelques conseils aux élèves (et aux parents) pour gérer son stress avant le bac

Le baccalauréat débute lundi matin avec la traditionnelle épreuve du bac. Pour apprendre à gérer son stress, la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen propose des ateliers et des conseils jusqu'à dimanche. Pour rester maître de soi et de ses émotions quand on est candidat... ou parent !

Caen, France

Le stress, ce sont encore les élèves qui en parlent le mieux ! Taïna prépare un bac littéraire et cette année, elle a fait quelques crises de panique. Elle se souvient de deux "pendant le bac blanc" qui l'ont obligée à rentrer chez elle. Aujourd'hui, pour réviser, elle préfère aller à la bibliothèque, "parce que chez moi il y a trop de distractions" reconnait-elle. Belchana, candidate dans la filière économie et social, elle a "peur de décevoir" ses parents et remet tout sa vie en question suivant qu'elle obtienne ou non le précieux diplôme. Marine qui prépare le même bac, parle "de plaques, de démangeaisons sur tout le corps et des difficultés à respirer." Stress, quand tu nous tiens...

Un atelier de sophrologie à la bibliothèque de Caen © Radio France - Philippe Thomas

Alors pour les aider, la bibliothèque de Caen, noire de monde en ce moment, "a élargi ses horaires et ouvre jusqu'à 21 heures" précise Catherine Marzin, chargée de communication. Des enseignants en retraite viennent prodiguer leurs conseils et des ateliers de sophrologie ou de yoga sont donnés jusqu'à dimanche pour maîtriser ses angoisses (même les parents peuvent participer !) Jezahel Davy, par exemple, anime l'atelier sophrologie. Elle délivre quelques conseils :

1 - Faire des exercices de respiration - abdominale en particulier - pour se dégager de la pression qui pèse sur les épaules.

2 - L'expression écrite. Tenir un journal de bord peut être une solution pour poser sur le papier ses émotions.

3 - Profiter de tous les moments donnés pour se détendre. Car pour bien apprendre il faut savoir se déconnecter à certains moments ! Donc, dans les moments libres, il est conseillé de ne pas se ruer sur son smartphone mais de laisser son cerveau au repos. Et de relâcher ses épaules, sa mâchoire, en respirant profondément. "Attente = détente" !

4 - Alterner travail à l'intérieur et marches à l'extérieur pour s'aérer l'esprit.

Sans oublier les conseils délivrés par les élèves eux-mêmes, comme le travail en bibliothèque pour ne pas se disperser. Les résultats du bac tomberont à partir du 5 juillet... en essayant de ne pas stresser jusque-là !