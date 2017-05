124 candidats pour les élections législatives de juin 2017 dans les Alpes-Maritimes

Il y aura 124 candidats pour les 9 circonscriptions des Alpes-Maritimes. C'est 29 de plus qu'en 2012.

29 candidats de plus qu'il y a 5 ans c'est énorme. Cela signifie que la moyenne par circonscription est de plus de 13 candidats. Aucune doute, on va donc avoir le choix ! Et notament à Nice-Nord, la Trinité (3ème circonscription) avec 16 personnes. C'est là où il y en a le plus même si en fait c'est une de moins par rapport à 2012.

Pratiquement deux fois plus de candidats dans la 6ème et 8ème circonscription

Là où il y a eu augmentation très sérieuse de candidats c'est à Cagnes-Saint-Laurent-du-Var (6ème circonscription) et à Cannes (8ème circonscription). Il y a 5 ans le scrutin proposait au 1er tour 8 candidats. Il y aura cette fois-ci dans chacune de ces deux circonscriptions 15 bulletins. Quasiment deux fois plus ! Sur Cagnes, Saint-Laurent-du-Var et Villeneuve-Loubet, on sait que Lionel Lucas ne se représente pas. A Cannes, Bernard Brochand, 79 ans, brigue un 5ème mandat. Ces deux situations expliquent peut-être l'engouement des citoyens à se présenter.

La parité pas respectée

Enfin un mot de la parité. Elle doit être respectée au niveau national par les partis politiques dépositaires des listes globale mais dans les départements cela fait que ce n'est pas toujours le cas. La preuve dans les Alpes-Maritimes où les hommes représentent 57% des candidats.