A Amiens, les jeunes citoyens reçoivent leur première carte électorale

C'est une tradition à Amiens depuis quelques années, tradition interrompues par deux années de Covid : une cérémonie de la citoyenneté, pour remettre aux nouveaux jeunes électeurs leur carte électorale. Un papier sans grande valeur en soi, puisqu'il n'est pas nécessaire pour voter, mais hautement symbolique.

Un sentiment de fierté

Quelques minutes après avoir récupéré la sienne, Mathéo a le sourire. Pour lui, cette carte, c'est à la fois une fierté et un signe d'émancipation : "Franchement, ça me fait plaisir ! J'ai toujours voulu voter, toujours _accompagné ma mère ou ma sœur au bureau de vote_. Ca m'a toujours intrigué donc je suis content de pouvoir enfin donner mon avis".

Lui sait déjà pour qui il va voter, mais beaucoup hésitent encore, comme Sarah "entre soit Mélenchon, soit Macron". Pour cette fille d'immigrés, cette carte veut dire beaucoup. Sa mère se bat d'ailleurs toujours pour obtenir la nationalité française, et ainsi le droit de vote. "Je suis _très fière pour mes enfants_. Mais ça me fait mal au cœur aussi quand je vois les gens qui vont voter et pas moi. Comme si je n'étais pas citoyenne en France, comme si je n'avais aucun droit".

L'abstention, premier parti chez les jeunes

La motivation de ces jeunes ferait presque oublier que c'est chez eux qu'on retrouve les plus forts taux d'abstention. Une statistique qui agace un peu Margaux : "En fait beaucoup de jeunes se mobilisent, pour dénoncer énormément de causes. Sauf que ceux qui ne votent pas font certes entendre leur voix, mais c'est important que tout le monde s'implique et défende sa cause en votant".

A deux semaines de leur premier vote, Margaux et ses ami(e)s ont hâte de faire entendre leur voix. © Radio France - Bastien Roques

La maire d'Amiens Brigitte Fouré compte sur cette grosse promotion pour relever le niveau : "Quand on voit les taux d'abstention, on ne peut pas s'empêcher de se dire ; "Mais qu'est-ce qu'on n'a pas su faire pour les impliquer ?". Parce qu'au fond ce sont surtout eux qui sont concernés par le résultat des différents scrutins. Là de voir les jeunes de tous les quartiers, qui s'intéressent à leur ville, à leur pays, ça me réchauffe le cœur".